Inspiration4 na orbicie. Trwa historyczna misja kosmiczna

Historia dzieje się na naszych oczach.

Załoga Inspiration4 na orbicie Ziemi

Hi, I am Dr. Sian Proctor & I’m a geoscience professor. I’ll be launching into space in 8 days w/ my @inspiration4x crew. I’m looking forward to capturing amazing views of Earth from our @SpaceX cupola.#BlackInGeoscienceRollCall #BiGWeek2021 #BIMS #WomenInSTEM #BiGDiversity pic.twitter.com/bW2MUYBQEV — Dr. Sian “Leo” Proctor (@DrSianProctor) September 8, 2021

Znaczenie misji Inspiration4

Dzisiejszej nocy stało się coś, do czego przygotowania zupełnie umykały uwadze wielu polskich i europejskich serwisów informacyjnych. Czterech cywilnych astronautów znajdujących się na pokładzie statku kosmicznego SpaceX Crew Dragon Resilience, zmodyfikowanej wersji standardowej kapsuły Crew Dragon, która przewozi astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną, zostało dzisiejszej nocy wyniesionych na orbitę w ramach misji Inspiration4. Trzydniowy lot jest pierwszym w historii, w którym biorą udział wyłącznie cywile z podstawowym przeszkoleniem... przynajmniej według organizatora.Członkami misji zakontraktowanej u SpaceX przez miliardera Jareda Isaacmana, będącego jednocześnie jej dowódcą, są jeszcze geolog, informator naukowy i pilot Dr. Sian Proctor, Hayley Arceneaux, która pełni funkcję oficera medycznego lotu oraz weteran sił powietrznych USA, inżynier danych lotniczych Chris Sembroski. Nie są to jak widzicie osoby bez odpowiedniej wiedzy technicznej, ale nie mające do wcześniej wiele wspólnego z astronautyką.Misję rozpoczęto, aby zebrać pieniądze i zwiększać świadomość na temat Dziecięcego Szpitala Badawczego św. Judy, który leczy nowotwory i inne choroby u dzieci bez generowania jakichkolwiek kosztów dla rodzin pacjentów. W trakcie transmisji lotu na żywo, odbywającej się na YouTube, zebrano ok. 406 tysięcy dolarów, czyli równowartość ok. 1,6 miliona złotych. Niektórzy zastanawiali się, czy nie lepiej aby miliarder zamiast opłacać kosmiczną misję wpłacił pieniądze na cel charytatywny, ale przecież nie tylko o cele charytatywne tutaj chodzi.kopuła Crew Dragon Resilience to największe pojedyncze okno, jakie kiedykolwiek zastosowano w kosmosie. Zobaczcie tylko jak niesamowicie wygląda.Astronauci zostali pomyślnie wyniesieni na wysokość 575 kilometrów nad powierzchnią Ziemi - znacznie dalej, niż wysokość, na której orbituje ISS. Booster Falcon 9, który dwukrotnie poleciał w kosmos przed nocnym startem, z powodzeniem wylądował na barce bezzałogowej SpaceX o nazwie... Just Read The Instructions (tłum. po prostu czytaj instrukcje) u wybrzeży Florydy i dotarł już na stały ląd.Po trzech dniach spędzonych na orbicie astronauci powrócą na Ziemię.Przed historycznym lotem Inspiration4 ponad 95 procent wszystkich ludzi, którzy polecieli w kosmos, było zawodowymi astronami. Po nim aż 95 procent osób, które udadzą się w kosmos, będzie prawdopodobnie osobami prywatnymi. Czas zacząć erę kosmicznej turystyki. Turystyki jedynie tych najbogatszych lub... wybranych w różnego rodzaju konkursach lub projektach podobnych do Inspiration4.Pomimo iż Jared Isaacman twierdzi, że trzydniowa misja jest pierwszą, w której biorą udział wyłącznie cywile, nie jest to do końca prawdą. Jonathan McDowell z Uniwersytetu Harvarda podaje, że do tej pory odbyło się 15 orbitalnych lotów z udziałem załogi złożonej z cywilów. Pierwszą była misja Soyuz TMA-3 z 2003 roku, a ostatnią SpaceX Crew-2. Amerykańska definicja "cywila" nazywa go "osobą spoza służb zbrojnych". Technicznie rzecz biorąc, Inspiration4 to pierwszy orbitalny lot kosmiczny z "całkowicie prywatną" załogą — ludźmi, którzy nie są ani wojskowymi, ani zawodowymi astronautami pracującymi w cywilnej agencji kosmicznej.Źródło: YouTube, SpaceX