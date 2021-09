Dron Boeinga uzupełnił paliwo w F-35. Zobaczcie wideo

Autonomiczny pojazd.





Udane tankowanie w locie





Stało się. Marynarka Wojenna USA wraz z firmą Boeing udostępniła wideo, na którym widać, jak autonomiczny dron sukcesywnie tankuje w powietrzu myśliwiec F-35C Lightning II. Do tego celu Boeing wykorzystał swój statek powietrzny MQ-25 Stingray, który jest rozwijany od wielu miesięcy przy współpracy z amerykańskim wojskiem.MQ-25 Stingray został uruchomiony w 2018 roku i po raz pierwszy wzbił się w powietrze w 2019 roku. Od tamtej pory maszyna może pochwalić się 120-godzinami operacyjnych lotów.Bezzałogowy zestaw testowy Boeinga z powodzeniem zatankował myśliwiec nowej generacji F-35 Lightning II podczas wydarzenia, które odbyło się 13 września 2021 roku. Jak widać na filmie, pilot testowy w F-35 leciał wprost za autonomicznym statkiem powietrznym Boeinga. Szczegóły dotyczące ilości zatankowanego paliwa oraz odległości między samolotami nie zostały podane przez producenta. Na filmie możemy zobaczyć również drugi myśliwiec, model F/A-18, który nie był tankowany podczas opisywanego lotu testowego.Dyrektor programowy Boeinga, Dave Bujold przekazał, iż MQ-25 Stingray, który z powodzeniem zatankował myśliwiec F-35 dał pokaz dojrzałości całego sprzętu oraz przedstawił jego stabilność w warunkach operacyjnych. Ostatnia misja miała pokazać także, że MQ-25 będzie gotowy do wprowadzenia go do służby. Zaraz po tym, jak spełni on wszystkie wymagania amerykańskiej Marynarki Wojennej.Boeing obecnie produkuje dwa modele autonomicznego drona MQ-25 Stingray dla wojska USA. Kolejna konstrukcja jest przystosowywana do działania bezpośrednio z poziomu lotniskowca US Navy. To sprytne posunięcie, które pozwoli przyspieszyć proces wdrożenia samego drona do rzeczywistej służby.Daty oficjalnego rozpoczęcia operacji przez nowe drony Boeinga nie zostały jeszcze podane.Można się spodziewać, że zapewne nie zaczną one pracy w 2021 roku i będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.Źródło: Boeing / fot. Boeing