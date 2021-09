Ogromny Zeppelin nad Śląskiem. Kiedy i gdzie go oglądać?

Unikalny widok.

ZF Zeppelin na Śląsku - gdzie oglądać?

Tegoroczne lato to doskonały czas na prowadzenie obserwacji nieba nad Polską. Nie chodzi wyłącznie o imponujące roje perseidów, przecinające je jak co roku w połowie sierpnia. Mam tu na myśli również spektakle związane z rzadko spotykanymi w polskiej przestrzeni powietrznej maszynami. Z początkiem sierpnia z lotniska Aeroklubu Wrocławskiego w Szymanowie pod Wrocławiem wystartował słynny sterowiec Goodyear Blimp . Tym razem nad Śląskiem gości 75-metrowy sterowiec ZF Zeppelin. Kiedy można go podziwiać?Od soboty 11 września do wtorku 14 września nad województwem Śląskim, w ramach Zeppelin Tour 2021 Polska, unosił się będzie ogromny sterowiec. Przez kolejne dwa dni znajdzie się nad wrocławskim niebem. Liczący 75 metrów długości ZF Zeppelin należący do Grupy ZF promować ma rozwiązania technologiczne z branży motoryzacyjnej, tworzone także w Polsce. Maszyna wypełniona helem osiąga prędkość przelotową na poziome ok. 100 km/h i maksymalną wynoszącą nawet 125 km/h. Sterowiec unosi się zwyczajowo ok. 300 metrów nad ziemią, ale może lecieć na wysokości do 3000 metrów nad poziomem morza.