Autonomiczne roboty będą górnikami na Ksieżycu. Naukowcy rozważają opcje

Dodatek do stacji orbitalnej.





Autonomiczne roboty zastąpią astronautów





fot. Francisco de Lagaretta - Unsplash

Naukowcy zaczynają coraz poważniej myśleć o możliwościach związanych z przystosowaniem Księżyca do założenia na nim regularnie funkcjonującej bazy. Zespół inżynierów i naukowców z University of Arizona otrzymał grant od NASA, w ramach którego będzie mógł skorzystać z 500 tys. dolarów przeznaczonych na rozwój metod górniczych pozwalających na wdrożenie ich w swoistej bazie na Księżycu. Jak to wszystko miałoby działać?Zespół odpowiedzialny za autonomiczne roboty opracował metodę, która korzysta ze specjalnego procesu elektrochemicznego. Ten pozwala na przewiercenie skały pięć razy szybciej niż jakakolwiek inna metoda. Całość została połączona z technologią HEART (Human and Explainable Autonomus Robotic System), która uczy roboty współpracy ze sobą i z czasem bazując na danych poprawia ich efektywność. W tle mamy do czynienia ze specjalnie zaprojektowanymi algorytmami uczenia maszynowego. Każdy z robotów ma być zbudowany na powierzchni Ziemi. Tutaj także będzie on szkolony do tego, aby odpowiednio poradzić sobie tuż po wylądowaniu na Księżycu.Docelowo naukowcy chcą, aby każdy z robotów mógł bez przeszkód pracować na Księżycu i budować podstawowe struktury potrzebne astronautom. Do obsługi robotów nie będą wymagane także żadne instrukcje przesyłane z naszej planety. Całość ma działać i komunikować się w sposób w pełni autonomiczny. Plan jest więc bardzo ambitny.Górnictwo na powierzchni Księżyca może w znaczący sposób zmniejszyć zależność od transportu materiałów z Ziemi. Materiały, które można wydobywać na Księżycu obejmują między innymi metale ziem rzadkich, tytan, złoto oraz platynę. Metale ziem rzadkich pomogą docelowo w budowie sprzętu medycznego i infrastruktury komunikacyjnej, a sam hel-3 może zasilać futurystyczne elektrownie jądrowe.Naukowcy od dawna interesują się zasobami, które znajdują się poza Ziemią. Niektóre z planet oraz asteroid posiadają niesamowitą wartość. Teraz pozostaje tylko zostać… kosmicznym górnikiem.Źródło: Eukalert / fot. Mike Kiev - Unsplash