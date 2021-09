Ładowanie smartfonów na odległość staje się faktem. Tak działa Motorola Air Charging

Kolejny program Microsoftu z nowościami.

Ładowanie na odległość staje się rzeczywistością

Już na początku tego roku Lenovo pokazało technologię pozwalającą na ładowanie urządzeń na odległość bez fizycznego kontaktu z ładowarką. Teraz zaprezentowano zaktualizowaną wersję tego rozwiązania i trzeba przyznać, że możliwościrobią niesamowite wrażenie.Wcześniej marka rozwijała rozwiązanie nazwane "Motorola One Hyper", jednak zdecydowano zmienić nazwę na "Motorola Air Charging".Warto przypomnieć, że już wcześniej koncept podobnej technologii zaprezentowało Xiaomi. Również OPPO pracuje nad rozwiązaniem Wireless Air Charging . W przypadku Lenovo mamy jednak do czynienia z w pełni działającym prototypem.Producent twierdzi, że Motorola Air Charging może ładować do 4 urządzeń jednocześnie i działa w zakresie. Omawiana technologia wykorzystuje ponoć aż 1600 anten, aby skanować pomieszczenie i wykryć urządzenie. Nie zdradzono, jak szybkie jest ładowanie.Wciąż nie wiemy, kiedy Motorola zamierza skomercjalizować ładowanie na odległość. Miejmy nadzieję, że technologia ta w przyszłości trafi do smartfonów.Źródło: Weibo