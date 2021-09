Chińczycy rozwijają radar kwantowy. Będzie szukał "niewidzialnych" myśliwców

Jak to będzie działać?





fot. Marat Gilyazdinov - Unsplash

Naukowcy w Chinach mają opracowywać technologię radaru kwantowego, która będzie w stanie wykrywać myśliwce typu stealth. Wszystko to za sprawą małej “burzy elektromagnetycznej” generowanej bezpośrednio przez radar.Nowe badanie dotyczące rozwoju kwantowego radaru zostało opublikowane w Journal of Radars.To nie pierwszy raz, kiedy Chińczycy realnie przyglądają się potencjalnemu zastosowaniu radaru kwantowego. Wielu ekspertów ze świata kwestionuje istnienie tego typu rozwiązań, tak więc nie wiadomo czy Chińczycy blefują czy też rzeczywiście stawiają na tak zaawansowany rozwój technologiczny.Radar kwantowy miałby działać nieco inaczej od klasycznych radarów wykorzystujących nieruchomą lub obrotową czaszę. Konstrukcja radaru kwantowego bardziej przypomina działo - tym samym jest ona w stanie generować małe burze elektromagnetyczne. Zastosowanie radaru kwantowego miałoby pozwolić Chińczykom sprawniej wykrywać samoloty typu stealth wykorzystujące specjalną farbę oraz konstrukcję utrudniającą namierzenie poprzez konwencjonalne technologie.Radar kwantowy miałby pozwolić na wykrywanie celów, których klasyczny radar nie byłby nigdy w stanie zobaczyć.Opisywana technologia może być tylko blefem i swoistym “straszakiem” ze strony Chin, jednak jeśli naprawdę istnieje i może zostać wdrożona, to Państwo Środka zyska ogromną przewagę w powietrzu. Już teraz nie wszystkie samoloty są w stanie ukryć się przed radarami - w związku z odbijaniem od siebie fal elektromagnetycznych. Mistrzami w ukryciu są amerykańskie konstrukcje, takie jak F-22 Raptor lub myśliwiec F-35.Chińscy naukowcy przekazali, iż testowali radar kwantowy już w 2016 roku - sytuacja została jednak mocno zakwestionowana przez środowisko naukowe. Raport, który pojawił się w Science Magazine twierdzi, iż radar kwantowy może nie być nigdy wykorzystany do zastosowań dalekiego zasięgu - głównie ze względu na swoje krytyczne wady powiązane z działaniem w odpowiednich, bardzo niskich temperaturach.Na ile faktycznie można wierzyć w tej materii Chińczykom? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie już sami.Źródło: SCMP / fot. Arturo Alvarez - Unsplash