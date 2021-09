Xiaomi powołuje nową spółkę. Cel: produkcja inteligentnych pojazdów elektrycznych

Projekt nabiera rozpędu.

Xiaomi rekrutuje specjalistów

Firmy z branży technologicznej od dłuższego czasu interesują się branżą motoryzacyjną. Z pewnością mocny wpływ na ten trend ma sukces pojazdów elektrycznych Tesla i fakt, że powszechnie mówi się o masowej przesiadce na auta elektryczne.Zarząd Xiaomi ogłosił właśnie, że firma zainwestowała 10 miliardów RMB (blisko 6 miliardów złotych) w nową spółkę, która będzie miała za zadanie podbić rynek motoryzacyjny. Lei Jun, założyciel, prezes i dyrektor generalny Xiaomi, został prawnym przedstawicielem Xiaomi EV Company Limited.Xiaomi podkreśla, że niezwykle istotny moment w historii firmy, która wchodzi w kluczową fazę rozwoju projektu produkcji inteligentnych pojazdów elektrycznych (EV).Pod koniec marca 2021 roku Lei Jun, założyciel Xiaomi, ogłosił plany rozszerzenia działalności firmy o segment pojazdów elektrycznych (EV). Xiaomi zobowiązało się do zainwestowania szacunkowo 10 miliardów dolarów w ciągu najbliższych 10 lat, z początkową inwestycją w wysokości 10 miliardów RMB. Lei Jun zapowiedział, że będzie to jeden z najważniejszych kierunków rozwoju firmy.Od 28 lipca Lei Jun prowadził w serwisie Weibo rekrutację talentów do działu sterowania autonomicznego nowej spółki. Wang Xiang, partner i prezes Xiaomi, podczas spotkania dotyczącego dochodów firmy w II kwartale 2021 roku zdradził, że Xiaomi otrzymało ponad 20 000 CV. Ostatecznie, po szczegółowym procesie rekrutacji, utworzono zespół liczący około 300 specjalistów. Ponieważ zespół nadal szybko się rozwija, należy oczekiwać, że rekrutacje będą jeszcze trwać.25 sierpnia Xiaomi ogłosiło przejęcie firmy Deepmotion Tech zajmującej się technologią jazdy autonomicznej. To pokazuje, że firma zaczęła skupiać się na budowaniu technologii i zespołu związanych z motoryzacją. Obecnie w Xiaomi pracuje 16000 inżynierów, a wydatki na badania i rozwój w 2020 roku wyniosły prawie 10 miliardów RMB.