Miecze spadające z nieba. USA wykorzystało swojego drona w specyficzny sposób

MQ-9 Reaper znów w akcji.





USA demonstrują swoje technologie wojskowe





Stany Zjednoczone nie mają ostatnio łatwo w kontekście operacji wojskowych. Amerykanie rozpoczęli ponowne wykorzystywanie swoich zaawansowanych dronów MQ-9 Reaper, które wykonują starannie zaplanowane operacje nad Afganistanem. Uwagę przykuwa jednak pocisk, który został wystrzelony przez wspomnianego drona w konkretny cel.Pentagon miał bowiem użyć pocisku AGM-114 Hellfire, potocznie określanego jako “ninja bomb”.AGM-144 Hellfire albo inaczej “ninja bomb” lub “flying Ginsu”, to dość niesławny pocisk. Do swojego działania konstrukcja nie wykorzystuje wybuchowej głowice, a… aureolę ostrzy. W ostatniej fazie lotu specjalnie zaprojektowane ostrza otwierają się i precyzyjnie uderzają w cel. Celem wykorzystania takiej broni jest potencjalne zmniejszenie ofiar wśród ludności cywilnej - jeśli MQ-9 Reaper atakuje cel w gęsto zaludnionym terenie.I udało się. Amerykańscy wojskowi zlikwidowali cele bez ofiar postronnych.Wykorzystanie pocisku AGM-144 Hellfire w Afganistanie było pierwszym takim przypadkiem od sierpnia 2020 roku, kiedy to ta sama konstrukcja została użyta do wyeliminowania dwóch celów. Jeszcze wcześniej Amerykanie korzystali ze swoich “ninja bombs” w 2019 i 2017 roku. Tym razem Pentagon skierował pocisk na konkretnych terrorystów, którzy mieli być odpowiedzialni za ostatni zamach na lotnisku w Kabulu, w którym zginęło 13 amerykańskich żołnierzy.W ostatnich latach wojsko USA inwestuje miliony dolarów w rozwój autonomicznych technologii dronów, które mają wspomagać pilotów klasycznych myśliwców. Domyślnie operacje powietrzne mają być przeprowadzane bez konieczności korzystania z “ludzkiej” załogi - w sposób w pełni niezależny lub kontrolowany bezpośrednio z Ziemi.Dron MQ-9 Reaper oraz pociski ninja bomb pokazują, jak duży potencjał drzemie w tego typu rozwiązaniach oraz do jak wielu zastosowań można je wykorzystać.Oczywiście wiadomym jest, że nikt z nas nie chciałby z bliska zetknąć się z tego typu technologią...Źródło: WSJ / fot. zrzut ekranu z filmu YT