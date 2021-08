FBI sprzedaje swój samolot szpiegowski. Co znajduje się na pokładzie?

Rzadki widok.





fot. Kyle Glenn - Unsplash

Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze wystawiło na sprzedaż swój samolot Cessna Citation Jet - można go podejrzeć na stronie General Services Administration. Konstrukcja do tej pory była wykorzystywana na wysokościach do przeprowadzania misji szpiegowskich. Zainteresowane osoby mają dziesięć dni na licytację.Wraz z samolotem FBI sprzedaje specjalną kamerę na podczerwień WESCAM MX20HD z sensorem zainstalowanym w dziobie.Model odrzutowca Cessna Citation 560 został wdrożony do służby w 2003 roku i nosi oznaczenie 557PG. Całą konstrukcję napędzają silniki Pratt and Whitney 535A. Na pokładzie znajdziemy także system przyrządów pokładowych (EFIS) wraz z dotykową nawigacją Garmin GTN-750 650.Według dokumentów, właścicielem samolotu jest AWS Air z adresem w amerykańskim stanie Wirginia.BuzzFeed News przeprowadziło jednak małe dochodzenie i okazuje się, że opisywany model samolotu był wykorzystywany przez FBI do nalotów w 2018 i 2019 roku, dzięki którym Amerykanie aresztowali wiele gangów handlujących narkotykami. Szpiegowski samolot FBI pomógł złapać przestępców w Północnej Kalifornii, Portoryko i Alabamie. Konstrukcja miała być również zaangażowana w monitorowanie protestów Black Lives Matter w Waszyngtonie w 2020 roku.FBI obecnie posiada na stanie około (dokładna liczba nie jest znana) 120 samolotów obserwacyjnych zarejestrowanych pod fikcyjnymi nazwami firm. Cessna Citation 560 lata na wysokości około 4,5 kilometra, co znacząco utrudnia zobaczenie jej z ziemi. Kamera na podczerwień WESCAM MX20HD, która wchodzi w skład sprzedawanego samolotu to system składający się z wielu czujników. Element ten jest kontrolowany przez amerykański Departament Stanu.Nie jest obecnie jasne, co dokładnie skłoniło FBI do sprzedaży swojego samolotu i dlaczego jest on wystawiony na aukcję z systemem nadzoru znajdującym się na pokładzie. Amerykańska Agencja nie wydała żadnego, oficjalnego komentarza w tej sprawie.Źródło: GSA / fot. GSA