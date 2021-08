Chińczycy chcą stworzyć statek kosmiczny o długości kilku... kilometrów

Abstrakcyjne plany.





Chińczycy mają kosmiczne plany





Załogowe misje kosmiczne zaczynają wymagać coraz większej ilości zasobów. Chińczycy chcą temu wszystkiemu zaradzić. Jak donosi South China Morning Post, Państwo Środka rozważa stworzenie statku kosmicznego działającego na orbicie, który miałby mieć… kilka kilometrów długości.Tak, dokładnie. Kilka kilometrów długości.Raport, który jest cytowany przez South China Morning Post bazuje na raporcie, który twierdzi, iż stworzenie ogromnego statku kosmicznego jest częścią chińskiego, strategicznego projektu lotniczego. Jednocześnie Chińczycy już teraz myślą, jak najlepiej wykorzystać zasoby znajdujące się ponad naszą planetą oraz w jaki sposób w komfortowy sposób pozostawać w przestrzeni kosmicznej. Według udostępnionego schematu, nad projektem stacji pracuje Chińskie Ministerstwo Nauki i Techniki.Co ciekawe, to nie jedyne ambicje Państwa Środka. Statek kosmiczny jest tylko jednym z 10 proponowanych zarysów badań opublikowanych przez chiński wydział nauk matematyczno-fizycznych. Chińscy naukowcy rozglądają się więc za potencjalnymi, realnymi możliwościami powiązanymi z budową w kosmosie. Na tworzenie projektów i prace koncepcyjne przeznaczono około 2,3 miliona dolarów.Zarys techniczny wielokilometrowego statku pokazuje, że cała konstrukcja wymagałaby wielu startów oraz montażu bezpośrednio w przestrzeni kosmicznej. W związku z tym, badacze odpowiedzialni za sam pomysł muszą pokonać kilka wyzwań. Wśród nich są między innymi takie kwestie, jak zminimalizowanie wagi czy optymalizowanie kosztów budowy, które mogą kolosalnie rosnąć wraz z czasem.Chińczycy pokazują, że mają ogromne ambicje związane z kosmosem i nie będą się zatrzymywać. W ostatnim czasie Państwo Środka przedłużyło misję marsjańskiego łazika, a na orbicie znajdują się kolejne elementy stacji kosmicznej Taingong , na której będą rezydować chińscy astronauci.Czy nadchodzące lata będą rysowały się pod kątem chińskiej dominacji w kosmosie? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jest to bardzo prawdopodobne. Choć sama wizja kilkukilometrowego statku kosmicznego brzmi niczym z książek science-fiction...Źródło: SCMP / fot. NASA