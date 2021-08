Xiaomi inwestuje kolejne miliony w motoryzację. Rośnie nowy konkurent Tesli?

77 miliony dolarów na elektryczne i autonomiczne pojazdy.

Smartfony to dopiero początek?

Xiaomi jest jednym z najpopularniejszych producentów mobilnej elektroniki na świecie. Jak pokazują statystyki sprzedaży, firmie powodzi się na wszystkich kluczowych rynkach, ale już teraz wiemy, że nie zamierza na tym poprzestać. Kolejnym etapem ma być podbicie branży motoryzacyjnej. Chińska korporacja powoli, ale systematycznie nabywa odpowiednie technologie i przejmuje niewielkie firmy, które mają pomóc w opracowaniu własnych rozwiązań. Przykładem z ostatniej chwili jest nabycie startupu DeepMotion za 77 milionów dolarów.DeepMotion to firma z czteroletnim stażem, która zajmuje się tworzeniem oprogramowania wspomagającego kierowcę oraz umożliwiającego autonomiczną jazdę. Zakup ma pozwolić Xiaomi na przyspieszenie rozwoju systemów kierowania pojazdami i przejście od razu do czwartego poziomu jazdy autonomicznej, oznaczającego całkowitą samodzielność.Chińczycy mogą pozwolić sobie teraz na tego rodzaju transakcje, ponieważ jak pokazuje ostatni raport finansowy firmy, w ostatnich miesiącach zanotowała ona bardzo duży wzrost przychodów Według tego, co mówią prezesi Xiaomi, w tym dyrektor generalny Lei Jun, w ciągu najbliższej dekady korporacja przeznaczy aż 10 miliardów dolarów na rozwój pojazdów elektrycznych. Mimo to, ciągle nie wiadomo, czy kiedykolwiek w ogóle zobaczymy samochód z logiem Xiaomi. Możliwe, że firma skupi się bardziej na opracowaniu technologii i rozwiązań, na których będą bazowali inni producenci.Xiaomi nie jest jedynym gigantem technologicznym, który widzi swoją przyszłość na rynku pojazdów elektrycznych. Równocześnie, fundamenty pod własne samochody i technologie motoryzacyjne buduje Huawei. W czerwcu ogłosił nawiązanie współpracy z trzema firmami motoryzacyjnymi: BAIC Group, Chongqing Changan Automobile Co. i Guangzhou Automobile Group Co. Co więcej, popularny producent smartfonów ma zainwestować aż miliard dolarów w rozwój nowych technologii do samochodów elektrycznych. Według zapowiedzi, autorski pojazd Huaweia mamy zobaczyć do 2025 roku.Źródło: The Indian Express / fot. tyt. YouTube Xiaomi