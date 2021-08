Tesla Bot zaprezentowany przez Elona Muska. Korzysta z AI FSD

Wygląda jak android rodem z filmów.



Tesla buduje humanoidalnego robota o nazwie Tesla Bot. Poinformował o tym sam Elon Musk podczas imprezy AI Day, organizowanej przez znanego producenta elektrycznych samochodów. Tesla Bot ma być przyjazny i być na tyle powolny i słaby, że jego właściciel może mu uciec lub go obezwładnić... Tak na wszelki wypadek, gdyby w przyszłości miało mieć miejsce jakieś powstanie robotów.



Tesla Bot - Android Elona Muska

Elon Musk na evencie nie prezentował jeszcze robota, a jedynie jego wizualizacje. Humanoidalny Tesla Bot będzie miał wysokość 172 cm wzrostu i ważył 56,5 kilograma, co będzie możliwe, dzięki zastosowaniu lekkich materiałów do stworzenia jego korpusu. W miejscu twarzy widniał będzie ekran, prezentujący przydatne dla właściciela robota informacje. Maszyna będzie mogła poruszać się z prędkością ok. 8 km/h, czyli nieco większą od średniej prędkości chodu człowieka. Według deklaracja CEO Tesla i SpaceX, Tesla Bot przeniesie ładunki o masie do ok. 20 kilogramów.



Tesla Bot będzie korzystać z tych samych systemów AI, które umożliwiają działanie systemu



Źródło: Tesla



Musk powiedział, że firmy mogłyby idealnie wykorzystać robota do wykonywania powtarzalnych i niebezpiecznych zadań. Dodał, że prawdziwym testem będzie to, jak robot będzie poruszał się po świecie bez wyraźnych poleceń ze strony użytkownika. Brzmi to trochę tak, jakby w czasie wolnym od obowiązków miał... żyć własnym życiem.



Ekscentryczny miliarder deklaruje, że Tesla planuje przygotować prototyp Tesla Bota do przyszłego roku. Opóźnienia względem terminów podawanych przez Elona Muska nie są rzadko spotykane, więc lepiej uzbroić się w cierpliwość.



Źródło: Elon Musk