Robot od Boston Dynamic jest lepszym parkourowcem niż Ty

Atlas znowu w akcji.



Jeśli policja w Polsce zatrudniłaby kiedyś roboty firmy Boston Dynamics, a jeden z takich robotów goniłby Cię podczas Twojej pieszej ucieczki z miejsca przestępstwa, nie licz na to, że łatwo się mu wymkniesz. Przedsiębiorstwo podzieliło się właśnie nowym wideo, które pokazuje jak zwinna jest jedna z ich maszyn i jak świetnie radzi sobie w pokonywaniu przeszkód. Ta maszyna to robot Atlas.



Parkour w wykonaniu robota

W zasadzie, wideo pokazuje w akcji nie jednego, a dwa roboty Atlas. Te pokonują na nagraniu specjalnie stworzony tor przeszkód, zawierający całe mnóstwo stopni, podestów, belek i luk do przeskoczenia. W ramach tego przedsięwzięcia wykonują one nawet skoordynowane salto w tył. Nieźle, nieprawdaż?



Jak informuje Boston Dynamics, przygotowania do nagrania filmu trwały miesiącami. Posłużyły one jednak jako przydatny test zdolności do utrzymywania przez roboty równowagi podczas zmiany zachowań oraz zdolności do koordynowania działań.







Co istotne, maszyny nie zostały zaprogramowane tak, że byłyby w stanie pokonać tylko tor przeszkód widoczny na filmie. Roboty Atlas wykorzystują to, co widzą za pośrednictwem swoim kamer, by dostosowywać swoje ruchy do otaczającego je środowiska.



Technologia daleka od ideału

Cóż, minie sporo czasu, zanim robot typu Atlas faktycznie będzie w stanie Cię dogonić. W tej chwili biega on wyraźnie wolniej niż ludzie. Poza tym, podczas pokonywania kolejnych przeszkód toru ma on niewielką szansę na to, że coś mu nie wyjdzie. W przypadku przeskoku przez belkę wyjątkowo szansa ta wynosi aż 50 procent. Boston Dynamics w szczególności musi jeszcze dopracować ruchy, które ogranicza sama natura robota – brak kręgosłupa i stosunkowo słabe stawy kończyn górnych. Wszystko to nie zmienia jednak faktu, że mało który człowiek potrafi to, czego roboty Atlas dokonały na filmie.







W swojej obecnej postaci Atlas nie jest robotem produkcyjnym, w przeciwieństwie do robota-psa o nazwie Spot. Atlas to model badawczy, który ma pozwalać na dokonywanie w robotyce nowych osiągnięć. Mimo to Boston Dynamics przewiduje, że w odległej przyszłości roboty Atlas faktycznie mogłyby pomagać ludziom w realizowaniu zadań wymagających wysokiej zręczności, na przykład w ściganiu przestępców.



Ciekawe, do czego doprowadzą wysiłki inżynierów z Boston Dynamics. Mam nadzieję, że nie do scenariusza rodem z filmów z serii Terminator.



Źródło: Boston Dynamics, fot. tyt. Boston Dynamics