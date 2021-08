Lamborghini Countach powraca jako limitowana hybryda. Wygląda zjawiskowo

Motoryzacyjne dzieło sztuki.

Źródło: LamborghiniNajpierw rozszyfrujmy nazwę. LPI to skrót od Longitudinale Posteriore Ibrido, odnoszącego się do sposobu montażu napędu - wzdłużnie w kierunku tyłu supersamochodu i faktu, że mamy tu do czynienia z hybrydą. Dwie liczby wskazują z kolei na około 800 KM mocy (dokładnie: 802 KM) z 6,5-litrowego silnika V12 i 48-woltowego silnika elektrycznego oraz napędu na cztery koła.Źródło: LamborghiniPrzyspieszenie Lamborghini Countach LPI 800-4 od zera do 96 km/h wynosi mniej niż 3 sekundy, a od zera do niecałych 200 km/h to nieco poniżej dziewięciu sekund. Prędkość maksymalna samochodu to ok. 356 kilometrów na godzinę i na żadne ograniczniki się nie zanosi.Źródło: LamborghiniŹródło: LamborghiniSilnik elektryczny Countacha napędzany jest superkondensatorem, który Lamborghini twierdzi, że zapewnia trzykrotnie większą moc w porównaniu z akumulatorem litowo-jonowym o tej samej wadze. Producent twierdzi, że zamontował silnik elektryczny bezpośrednio do skrzyni biegów, aby zachować uczucie przenoszenia mocy, jakie daje silnik V12.Źródło: LamborghiniLamborghini wyprodukuje tylko 112 egzemplarzy Countach LPI 800-4. W komunikacie prasowym, który przesłał producent, nie ma nawet wzmianki o cenie. Po co ją podawać? Osoby odpowiednio majętne o cenę nie będą pytać i po prostu kupią sobie Lamborghini Countach LPI 800-4, o ile tylko producent nie postanowi sprzedawać swojego supersamochodu wyłącznie zaproszonym przez siebie klientom.Źródło: Lamborghini