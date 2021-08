Nie polecimy zbyt szybko na Księżyc. NASA studzi zapały

Zaplanowana misja może się nie udać.





NASA ma problem z harmonogramem





Wygląda na to, że misja NASA zakładająca lądowanie człowieka na Księżycu może się nie udać. A przynajmniej nie w pierwotnie planowanym terminie. Okazuje się bowiem, iż opracowanie przez Amerykańską Agencję Kosmiczną nowych skafandrów dla astronautów opóźni się o dwa lata.Pierwotnie NASA zakładała, że astronauci wylądują na Księżycu w okolicach 2024 roku.Przeprowadzony audyt wskazał, iż NASA jest na dobrej drodze do tego, aby wydać ponad 1 miliard dolarów na rozwój skafandrów kosmicznych do czasu, kiedy pierwsze sztuki będą gotowe do pracy operacyjnej. Stanie się to najwcześniej w kwietniu 2025 roku, co całkowicie zaburza dotychczasowy harmonogram prac Amerykańskiej Agencji Kosmicznej.W ramach programu Artemis, NASA próbuje ponownie umieścić astronautów na Księżycu - ostatnie tego typu wydarzenie miało miejsce w 1972 roku. Na termin powiązany z 2024 rokiem bardzo mocno naciskał Donald Trump podczas swojej prezydentury. Już wcześniej pojawiały się głosy, iż tego typu harmonogram jest nie do zrealizowania. NASA nie chce się jednak jeszcze poddawać.Od 2007 roku NASA wydała już 420 milionów dolarów na rozwój skafandrów kosmicznych nowej generacji. Wygląda na to, że Agencja będzie chciała zainwestować dodatkowe 625 milionów dolarów do 2025 roku. Sam projekt i przeznaczenie nowych skafandrów zmieniało się wielokrotnie na przestrzeni ostatnich lat. Obecne kombinezony, które są w użyciu i z których korzystają chociażby astronauci na ISS nie są przeznaczone do długiego przebywania w przestrzeni kosmicznej.Na ten moment około 27 podmiotów współpracuje w celu stworzenia jednolitego, w pełni sprawnego skafandra kosmicznego, który pozwoli astronautom na przebywanie na powierzchni Księżyca.Elon Musk na swoim Twitterze w ironiczny sposób skomentował tę sytuację. “Wygląda na to, że w kuchni jest zbyt wielu kucharzy” - przekazał amerykański miliarder i właściciel SpaceX.Źródło: NASA / fot. NASA