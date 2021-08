Xiaomi zaprezentowało czworonożnego robota

Podobny do “psa” od Boston Dynamics.





Xiaomi chce wejść na rynek robotów?





fot. Xiaomi

Xiaomi oficjalnie zaprezentowało swojego nowego, czteronożnego robota CyberDog. Cała konstrukcja posiada otwarty kod źródłowy. W tym wypadku chińska firma chce zachęcić programistów do tego, aby tworzyli oni własne aplikacje oraz skrypty, które pozwolą zwiększyć możliwości CyberDoga.Co ciekawe, pod obudową nowego robota Xiaomi umieściło najmniejszy na świecie superkomputer AI od firmy NVIDIA. To konstrukcja Jetson Xavier NX.Xiaomi CyberDog został wyposażony w 11 czujników, w tym te, które odpowiadają za analizę dotyku. Na pokładzie robota znajdziemy także sensory ultradźwiękowe, które mają pomagać urządzeniu w interakcji z otoczeniem. Kamery umieszczone przez Xiaomi na czworonożnej konstrukcji będą umożliwiały podążanie za wybraną osobą oraz omijanie przeszkód. Chińczycy korzystają również z autorskich algorytmów do rozpoznawania twarzy - w ten sposób CyberDog będzie mógł szybko identyfikować właściciela oraz kierować się w jego stronę.Brzmi to dość… przerażająco?Xiaomi CyberDog to kolejny przykład robota, który jest swoistą kopią konstrukcji Spot od Boston Dynamics. Xiaomi nie jest bowiem jedyną chińską firmą, która zdecydowała się na stworzenie podobnego rozwiązania.Każdy z czworonożnych robotów dostępnych na rynku wykorzystuje najnowocześniejszą technologię, aby stworzyć maszynę, która będzie w stanie nie tylko komunikować się z użytkownikiem, ale również przemieszczać się po trudnym terenie.W przypadku CyberDoga od Xiaomi, chińska firma twierdzi, iż na początek dostarczy 1000 maszyn fanom, inżynierom, programistom i wszystkim entuzjastom robotyki. Widać, że Chińczycy stawiają na społeczność oraz szukają inspiracji oraz pomysłów, które mogą w przyszłości przełożyć się na rozwój podobnych konstrukcji.Czy CyberDog odniesie komercyjny sukces? Ciężko powiedzieć. Jeśli jednak robot od Xiaomi będzie wykorzystywany na przykład w akcjach ratunkowych lub na wojskowych poligonach to… raczej można wróżyć mu sukces.Firma nie podzieliła się, ile dokładnie trzeba będzie zapłacić za pojedynczą sztukę CyberDoga.Źródło: Xiaomi / fot. Xiaomi