Z Nowego Jorku do Londynu w 90 minut. Tak szybko poleci nowy samolot

Amerykańskie Siły Powietrzne oficjalnie dołączyły z inwestycją do innych firm venture capital, które zainteresowane są marką Hermeus. Ostatnie z wymienionych przedsiębiorstw pochodzące z Gruzij otrzyma 60 milionów dolarów finansowania. Po co? Wszystko to po to, aby stworzyć naddźwiękowy samolot wielokrotnego użytku.Nowy kontrakt stawia przed marką Hermeus ambitne cele do zrealizowania - i to w ciągu najbliższych trzech lat.Jeśli wszystko pójdzie z planem, projekt Quarterhorse stanie się rzeczywistością i będzie w stanie przewozić na pokładzie regularnych pasażerów. Wszystko to z prędkością na poziomie aż 6174 kilometrów na godzinę. Dla porównania, nowy naddźwiękowy odrzutowiec od NASA będzie latać z prędkością zaledwie 1,5 Macha, co daje niecałe 2 tys. kilometrów na godzinę. W jaki sposób Hermeus chce rozwiązać problemy, które pojawią się podczas osiągania takiej prędkości? Tego jeszcze nie wiadomo.Wiadomo natomiast, iż gruziński startup celuje w to, aby niemalże pięciokrotnie przekroczyć prędkość dźwięku podczas regularnych lotów. Taki stan rzeczy pozwoliłby na podróż z Nowego Jorku do Londynu w około 90 minut. Obecnie podróż trwa około 7 godzin. Oszczędność czasu może być więc niesamowita.Aby osiągnąć opisywane prędkości, Hermeus opracowuje trzymany w tajemnicy silnik turbinowym oparty na turboodrzutowej konstrukcji GE J85. Ta sama jednostka jest używana chociażby przez pojazdy Virgin Galactic i znajdzie się również w innym, naddźwiękowym projekcie - XB Boom Supersonic.Pierwszy prototyp, który wyjedzie z fabryki gruzińskiego startupu ma działać na zasadzie bezzałogowej - aby wyeliminować ryzyko związane z ogromnymi prędkościami. W ten sposób firma będzie chciała także sprawdzić, jak dokładnie jej konstrukcja radzi sobie w locie. Na ten moment nie mamy żadnych, oficjalnych terminów związanych z pierwszymi testami w powietrzu.Można się więc spodziewać, że na takie wydarzenie trzeba będzie jeszcze poczekać. Inwestycja amerykańskiego wojska w opisywany projekt jest co najmniej zastanawiająca.Źródło: Hermeus / fot. Hermeus