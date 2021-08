Ta rakieta ma 120 metrów. Starship połączony z Super Heavy Booster 4 (wideo)

Wyższa od rakiety Saturn V.

Prototyp Starship SN20 wygląda imponująco

"Marzenie się spełniło"

Dream come true — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2021

The first ever full stack of Starship Super Heavy. @NASASpaceflight pic.twitter.com/zwdcLpErSn — Jack Beyer (@thejackbeyer) August 6, 2021

Starship SN20 ma okrążyć Ziemię

Saturn V był do tej pory najwyższą rakietą kosmiczną na świecie. Wysoka na 110,6 metra i mierząca 10 metrów średnicy pomogła ludziom stanąć na księżycu w ramach misji Apollo 11. Rekord wysokości pobiła właśnie firma SpaceX, która w piątek pomyślnie umieściła człon Starship 20 na ogromnym silniku Super Heavy. Niezwykła konstrukcja o wysokości 120 metrów jeszcze w tym roku odbędzie swój lot testowy., napisał Musk na Twitterze po pomyślnym złączeniu ze sobą obu modułów.Inżynierowie przeprowadzili test w obiekcie SpaceX Starbase w południowym Teksasie, w pobliżu wioski Boca Chica. Wszystko było transmitowane na żywo przez profil NASA Spaceflight i Spadre.com. Firma pierwotnie chciała dokonać połączenia w czwartek (5 sierpnia), ale przeszkodą okazał się zbyt silny wiatr.Starship SN20 i booster Super Heavy były zespolone przez około godzinę w celu sprawdzenia sprawności połączeń. Sam Super Heavy ma 70 metrów wysokości, a Starship dodaje kolejne 50 metrów. Razem konstrukcja liczy sobie 395 stóp (120 m) i jest wyższa od rakiety NASA Saturn V, która miała 363 stopy wysokości (110 m).Na Twitterze Musk poinformował, że Starship i Super Heavy nadal potrzebują co najmniej "4 znaczących elementów", zanim będą gotowe do lotu. Należą do nich płytki osłony termicznej dla statku kosmicznego, ochrona termiczna silników Super Heavy, więcej zbiorników na paliwo w systemie naziemnym i ramię szybkiego odłączania dla statku kosmicznego, prawdopodobnie przymocowane do wieży suwnicy.Zgodnie z planem, Super Heavy Booster 4, po wyniesieniu Starship SN20 na odpowiednią wysokość, spadnie do Zatoki Meksykańskiej około 32 kilometrów od brzegu. Statek kosmiczny po raz pierwszy wejdzie na orbitę, okrąży jednokrotnie Ziemię, a następnie powróci nad Oceanem Spokojnym – w pobliżu hawajskiej wyspy Kauai – około 90 minut po wystrzeleniu, na miejsce lądowania.