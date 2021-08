Cichy, naddźwiękowy samolot NASA przygotowuje się do startu

Następca Concorde’a.





NASA przygotowuje następcę Concorde'a?





Amerykańska Agencja Kosmiczna opublikowała nowe materiały, z których wynika, iż samolot X-59 QueSST będzie przygotowywany do wykonania lotu testowego. NASA obecnie łączy główne części składające się na konstrukcję tego pojazdu i będzie testowała jego możliwości w nadchodzących miesiącach.X-59 to projekt samolotu nowej generacji, który został ujawniony dopiero w 2019 roku.Za budowę cichego samolotu naddźwiękowego jest odpowiedzialna firma Lockheed Martin. Ta współpraca zapewnia NASA ogromne know-how, którym dysponuje amerykańskie przedsiębiorstwo i które zostanie również wykorzystane podczas dalszego rozwoju modelu X-59. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowy samolot będzie w stanie zaoferować prędkość lotu na poziomie 1,4 Mach, czyli około 1488 kilometrów na godzinę.Jak NASA chce tego dokonać? Amerykańska Agencja Kosmiczna postawiła na zupełnie nowy projekt, który zakłada wykorzystanie specjalnego, 30-metrowego, cienkiego nosa zmniejszającego tarcie oraz nagrzewanie się samego kadłuba. Takie działanie powinno pozwolić X-59 na osiągnięcie bezproblemowej prędkości wyższej od dźwięku.Co najważniejsze - samolot będzie także znacznie cichszy od Concorde’a, nie wywołując skumulowanego efektu “boom” towarzyszącego przekraczaniu prędkości dźwięku. NASA przyznała firmie Lockheed Martin kontrakt o wartości niecałych 250 milionów dolarów na opracowanie modelu i całej konstrukcji samolotu X-59. Oczekuje się, że firma zakończy budowę samolotu jeszcze w tym roku, a fazy testowe w locie rozpoczną się już w 2022 roku.X-59 może więc sygnalizować zupełnie nowe możliwości dla komercyjnego latania z prędkością większą od dźwięku. Oznacza to oczywiście znaczne skrócenie czasu podróży na wybranych dystansach oraz pomiędzy największymi metropoliami świata.NASA nie podała jeszcze, kiedy dokładnie możemy spodziewać się pierwszego lotu testowego modelu X-59. Można się jednak spodziewać, że całe wydarzenie będzie szeroko komentowane oraz zostanie udostępnione w postaci transmisji na żywo w sieci.Póki co musimy więc jeszcze trochę poczekać.Źródło: NASA / fot. Lockheed Martin