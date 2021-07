Rosyjski moduł do ISS wyrzucił stację z orbity. Co się stało?

Nieoczekiwany obrót spraw.





Jak widać w kosmosie zawsze można się spodziewać czegoś nieoczekiwanego. Kilka godzin po udanym zadokowaniu do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, rosyjski moduł Nauka odpalił swoje silniki w totalnie niekontrolowany sposób zmieniając położenie ISS względem Ziemi o około 45 stopni.Co mogło być tego powodem?Rosyjski moduł Nauka, który zadokował do ISS, to nic innego, jak połączenie laboratorium badawczego, śluzy powietrznej oraz jednostki magazynującej. Wygląda na to, że nie wszystko poszło zgodnie z planem bowiem sama jednostka włączyła swoje silniki i zmieniła położenie ISS na ziemskiej orbicie. Na całe szczęście załodze nic się nie stało i wszyscy astronauci są cali i bezpieczni. Jeszcze przed dokowaniem oraz niekontrolowanym odpaleniem silników, rosyjski moduł miał problemy z działaniem anteny podczas zbliżania się do celu. Bardzo możliwe, że oba niefortunne wydarzenia są w jakiś sposób połączone.Astronauci znajdujący się na pokładzie ISS wykorzystali specjalne silniki umieszczone na pokładzie, aby skorygować pozycję ISS względem Ziemi. Rosyjski zespół analizuje całą sytuację związaną z awarią silników stacji Nauka. NASA przekazała, iż będzie udostępniała wszystkie aktualizacje dotyczące tej sytuacji na bieżąco oraz będzie w ciągu najbliższych godzin łączyć się z astronautami na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.Zarówno Rosjanie, Amerykanie, jak i Japończycy przyglądają się sytuacji z ISS. Obecnie Stacja będzie musiała polegać na rosyjskiej kontroli naziemnej, która za pomocą konkretnych komend zapobiegnie dalszym problemom, a także pobierze dane potrzebne do analizy. Pomimo wieku ISS wszystkie procedury na stacji zadziałały zgodnie z planem i nikomu nie stała się krzywda.Co ciekawe, moduł Nauka miał polecieć na orbitę już w 2007 roku - Rosjanie zrezygnowali jednak z projektu w związku z pojawiającymi się problemami finansowymi. Od samego początku konstrukcja miała również problemy z napędem.No cóż, nie pozostaje nic innego, jak cierpliwie czekać na więcej szczegółów dotyczących tej sytuacji.Źródło: Guardian / fot. NASA