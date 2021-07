Przykładasz palec i płacisz zbliżeniowo. Pierwsza bezstykowa biometryczna karta płatnicza

Ciekawe rozwiązanie.



Karty płatnicze stanowią część naszego codziennego życia. Ich szybkiej ewolucji w ostatnich latach sprzyjało pojawienie się technologii bezstykowej. Firma Thales pomaga bankom na nowo odkrywać samą kartę oferując innowacyjne metody płatności z wykorzystaniem biometrii. Karta płatnicza Thales zawierająca czujnik biometryczny po serii udanych prób na całym świecie zostały już skomercjalizowane w kilku krajach.



Bezstykowa karta biometryczna upraszcza płatności zbliżeniowe, a także zapewnia prywatność użytkownikom. Odciski linii papilarnych osoby użytkującej można wgrać na kartę podczas rejestracji możliwej do przeprowadzenia w domu lub oddziale banku. Producent zapewnia, że dane biometryczne użyte do rejestracji nie są udostępniane stronom trzecim – odcisk palca zapisany w chipie karty służy wyłącznie do uwierzytelnienia posiadacza karty podczas płatności zbliżeniowych. Również sprzedawcy detaliczni i bank nie mają dostępu do danych biometrycznych - są one bezpiecznie przechowywane w chipie karty.



Co z bezpieczeństwem?

W razie jej zagubienia lub kradzieży będzie bezużyteczna bez odcisku palca właściciela przy uwierzytelnianiu transakcji zbliżeniowej. W tego rodzaju bezpiecznym środowisku płatniczym nie ma potrzeby ustawiania limitu płatności. Co więcej, gdy użycie odcisku palca przez posiadacza karty nie jest możliwe (np. przy wypłacie gotówki z bankomatu), nadal można użyć kodu PIN jako rozwiązania awaryjnego.







Bezstykowa biometryczna karta płatnicza Thales EMV to jedyne rozwiązanie w branży, które jest w pełni certyfikowane przez główne systemy płatności EMV, takie jak MasterCard i Visa.



Źródło: Thales