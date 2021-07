Chiny budują pierwszy na świecie czysty reaktor atomowy

To będzie coś.

Prototypowy czysty reaktor atomowy ruszy w sierpniu

Reaktory jądrowe budzą w społeczeństwach mieszane uczucia. Z jednej strony przyczyniają się do ograniczenia szkodliwych emisji, z drugiej wywołują niepokój sporym zużyciem wody i ryzykiem potencjalnych awarii, których skutki mogłyby mieć katastrofalny wpływ na otoczenie. Na horyzoncie pojawiło się ciekawe rozwiązanie - donosi o nim LiveScience. Chiny przedstawiły właśnie plany budowy pierwszego "czystego" komercyjnego reaktora jądrowego. Kluczem do sukcesu są ciekły tor (zamiast uranu) i stopiona sól.Pierwszy prototypowy reaktor chińskiej produkcji powinien być gotowy w sierpniu, a pierwsze jego testy ruszą już we wrześniu bieżącego roku. Pełnowymiarowy reaktor komercyjny powinien zostać zbudowany do 2030 roku. Ponieważ ten typ reaktora nie wymaga wody, będzie mógł pracować w rejonach pustynnych, odizolowanych od gęsto zaludnionych terenów.Oczekuje się, że reaktor jądrowy na stopioną sól, który działa w oparciu o ciekły tor, a nie uran, będzie bezpieczniejszy niż reaktory tradycyjne. Stopiona sól szybko stygnie i zestala się po wystawieniu na działanie powietrza, izolując tor w taki sposób, aby każdy potencjalny wyciek wiązał się z emisją znacznie mniejszego promieniowania do otaczającego go środowiska, w porównaniu z wyciekami z tradycyjnych reaktorów.Na lokalizację pierwszego komercyjnego reaktora wybrano niewielkie pustynne miasto Wuwei w prowincji Gansu. Chiński rząd ma w planach zbudować więcej podobnych reaktorów na słabo zaludnionych pustyniach i równinach zachodnich Chin, a także do 30 reaktorów w krajach zaangażowanych w chińską inicjatywę "Belt and Road" - globalny program inwestycyjny, w ramach którego Chiny zainwestują w infrastrukturę łącznie 70 krajów.