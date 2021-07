Stało się. Jeff Bezos odbył pomyślny lot w kosmos

Sukces Blue Origin.

Miliarder w kosmosie

Niedawno swój suborbitalny lot odbył Richard Branson , a teraz przyszedł czas na Jeffa Bezosa. Założyciel i prezes Blue Origin dotarł do granicy przestrzeni kosmicznej we wtorek, 20 lipca, na pokładzie kapsuły rakiety New Shepard. Wszystko wskazuje więc na to, że już wkrótce kosmos dość często będą odwiedzali turyści.Rakieta New Shepard z załogą na pokładzie wystartowała 20 lipca o godzinie 15:12 czasu polskiego. Start miał miejsce z placówki Launch Site One Blue Origin położonej w zachodnim Teksasie, jakieś 40 kilometrów na północ od miasta Van Horn. W skład wspomnianej załogi wchodzili Jeff Bezos oraz jego młodszy brak Mark, a także 82-letnia Wally Funk – amerykańska zawodowa pilotka – oraz 18-letni Oliver Daemen – student fizyki z Holandii. Za sprawą lotu Funk stała się najstarszą osobą, która znalazła się w komosie, zaś Daemen to najmłodsza osoba i jedyny nastolatek, który dokonał tego samego.W przeciwieństwie do statku SpaceShipTwo o nazwie VSS Unity od Virgin Galactic, kapsuła rakiety NewShepard firmy Blue Origin z Jeffem Bezosem na pokładzie przekroczyła tak zwaną linię Kármána (wyznaczającą umowny początek przestrzeni kosmicznej, znajdującą się na wysokości 100 kilometrów nad poziomem morza). Stało się to o godzinie 15:16 czasu polskiego. Gdy osiągnęła ona najwyższy punkt swojego lotu, załoga miała okazję przez kilka minut doświadczać zjawiska nieważkości.Wysokość, jaką kapsuła rakiety New Shepard osiągnęła, zanim zaczęła opadać z powrotem w stronę powierzchni Ziemi, wynosiła 107,05 kilometra nad poziomem morza. Dla porównania, statek SpaceShipTwo i Richardem Branson dotarli jedynie na wysokość 86 kilometrów nad poziomem morza.Główny człon rakiety New Shepard powrócił na Ziemię o godzinie 15:19 czasu polskiego, lądując na płycie startowej. Kapsuła wraz z załogą wylądowała niewiele później, bo o godzinie 15:22 czasu polskiego, czyli około 10 minut od momentu startu, jednak na teksańskiej pustyni. Cały lot przebiegł go bezproblemowo. Dla Jeffa Bezosa był on doświadczeniem tak niesamowitym, że nazwał jego dzień najlepszym dniem w swoim życiu. Cóż, nic dziwnego.