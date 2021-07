Oto chiński pociąg, który przekroczy 600 km/h. Zobacz go w akcji (wideo)

Problemy z działaniem kart banku Millennium.



Pod koniec maja 2019 roku informowaliśmy Was o chińskim projekcie pociągu typu maglev, który miał osiągać zawrotną prędkość na poziomie ok. 600 km/h. Państwowa firma China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) zaprezentowała wtedy jego prototyp. Właśnie poinformowano o ukończeniu prac nad jego ostateczną wersją. Pociąg przypominający pocisk przedstawiono światu na ciekawym materiale wideo.



Środek transportu szybki niczym samolot

Pociąg w swojej produkcyjnej wersji, należący do CRRC, lewituje 10 mm ponad powierzchnią specjalnego toru. Pierwsze jazdy testowe odbędą się w mieście Qingdao, ale do wiadomości publicznej wciąż nie podano, na jakim odcinku bity będzie rekord prędkości. Nowy pojazd ma skrócić czas podróży z Pekinu do Szanghaju do 3,5 godziny. Obecnie podróż pomiędzy tymi miastami zajmuje 4.5 godziny samolotem i 5.5 godziny na pokładzie kolei wysokich prędkości, poruszających się ze średnią prędkością 350 km/h.







Pojazdy wykorzystujące technologię poduszki magnetycznej (pociągi maglev) poruszają się przy wysokich prędkościach bez styku z torem. Dzieje się tak za sprawą unoszenia elektromagnetycznego w wyniku odpychania i przyciągania magnesów stałych lub zastosowanego układy elektromagnesów w torze i pojeździe. Przy niskich prędkościach indukowana siła jest zbyt mała i pociągi te rozpędzać się muszą przy użyciu specjalnych kół.



Przypominam, że obecny rekord prędkości na kolei należy do japońskiego pociągu MLX01, który rozwinął 21 kwietnia 2015 roku prędkość 603 km/h. Popularny pociąg TGV, który kiedyś był tym najszybszym, udało się rozpędzić w 2007 roku do prędkości 574,8 km/h. Rzecz jasna na co dzień pociągi te poruszają się z dużo niższymi prędkościami.



Rekordową prędkość przelotową uzyskuje obecnie chiński pociąg typu maglev, operujący na 30-kilometrowym odcinku pomiędzy lotniskiem Szanghaj Putong, a centrum miasta. Pojazd rozpędza się do 431 kilometrów na godzinę. Od 2002 roku, kiedy to otwarto te połączenie, żaden inny pociąg pasażerski nie rozpędził się do tak dużej prędkości w trakcie przewozu ludzi.



Źródło: YouTube