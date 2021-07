Amazon będzie dostarczał przesyłki za pomocą robotów?

Firma złożyła patent.





Amazon postawi w pełni na roboty?





fot. Bryan Angelo - Unsplash

Od dawna słychać, iż Amazon będzie chciał zastąpić swoich pracowników na magazynach robotami. Te miałyby skutecznie pakować przesyłki oraz przechowywać je na terenie odpowiednich placówek. Wygląda na to, że firma Jeffa Bezosa będzie chciała pójść o krok dalej.Amazon może bowiem rozpocząć dostarczanie przesyłek przy wykorzystaniu specjalnych robotów. W Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych w USA znaleziono zapis, który wskazuje na wspomniane plany giganta e-commerce.Amazon złożył oficjalny wniosek o przyznanie patentu, który zakłada dostarczanie przesyłek oraz towarów z pojazdu wprost pod drzwi użytkownika. Konstrukcja została opisana jako “niewielka” i będzie w stanie nawigować do wyznaczonych odpowiednio wcześniej miejsc docelowych. Co ciekawe, robot Amazona będzie także w stanie wykrywać agresywne psy znajdujące się na podwórku przed domem.To nie pierwszy raz, kiedy słychać o podobnym pomyśle ze strony Amazona. Amerykańska firma bada nowy sposób dostarczania paczek co najmniej od dekady - w międzyczasie gigant e-commerce chciał także dowozić paczki swoim klientom za pośrednictwem drońow. Dlaczego?Wszystko dlatego, iż skorzystanie z robotów oraz dronów jest tańszą alternatywą dla zatrudniania “ludzkiego” pracownika. Bezzałogowe statki powietrzne lub pojazdy mogą poruszać się po ściśle określonych trasach w odpowiedni, zoptymalizowany sposób. Im większa oszczędność na pracownikach tym oczywiście finalnie większy zysk dla samego Amazona.Na samym początku, roboty Amazona miałyby znaleźć się w furgonetce wraz z klasycznym kierowcą. Po dotarciu na miejsce robot wyjedzie z ciężarówki i zacznie skanować otoczenie, tym samym zbierając odpowiednie dane. W przyszłości przy wykorzystaniu ogromnych zestawów informacji, Amazon będzie w stanie wyeliminować konieczność umieszczania robota w ciężarówce, wraz z klasycznym kierowcą.Zanim to się jednak stanie, niemalże na pewno minie jeszcze sporo czasu. Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko obserwować tę sytuację i czekać na więcej szczegółów.Źródło: USPTO / fot. Chuttersnap - Unsplash