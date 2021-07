W tej pizzerii pod Paryżem pizzę przygotowuje robot (wideo)

Ponoć smakuje wybornie.



Robotyzacja przemysłu nastąpiła już dawno temu. Maszyny są w stanie pracować wydajniej i precyzyjniej niż człowiek i ich obecność w wielu branżach nikogo już nie dziwi. Co byście jednak powiedzieli, gdybyście przyszli na kolację do lokalu, w którym to robot jest szefem kuchni? Pizzeria Pazzi pod Paryżem jest niemal w całości zarządzana przez robota - od przyjmowania zamówień, przez przygotowanie pizzy, po pakowanie jej w pudełkach. Pracownicy dbają tylko o czystość lokalu oraz... interakcję z odwiedzającymi. Jak działa robot Pazzi?



Pizzeria Pazzi, w której pracują wyłącznie roboty

Zbudowanie robota przygotowującego pizzę zajęło zespołowi osiem lat. Ekipa odpowiedzialna za jego stworzenie dbała o to, aby jakość przygotowywanej pizzy była powtarzalnie wysoka, a sprzęt działał niezawodnie. Największym wyzwaniem okazało się ciasto. Twórcy twierdzą, że maszyna jest w stanie dokonywać drobnych korekt w składzie ciasta lepiej niż wielu profesjonalnych pizzerów.



Wieloramienny robot rozkłada ciasto, nakłada składniki, umieszcza pizzę w piekarniku i pakuje ją do pudełka. Po stronie klienta jest tylko wybranie odpowiedniej pizzy. Wydajność robota to 800 pizz na godzinę. Działanie imponującej maszyny obrazuje krótki film.







"Przygotowujemy dla klientów pizzę błyskawicznie, gdyż roboty świetnie zarządzają czasem przygotowania dania oraz dbają o jej najwyższą jakość. Urządzenia pracują wydajnie i jednocześnie nie mają powodów do narzekań na wysokie tempo działania w godzinach szczytu " - mówi współtwórca robota "Pazzi", Sébastien Roverso. Wygląda na to, że klienci są zadowoleni. Ceny w lokalu wynoszą od 7 do 13,6 euro za pizzę.







Źrodło: Pazzi Pizza