Tesla wprowadza abonament na autonomiczną jazdę. Cena to przesada

Niesławny Autopilot.





Tesla chce dodatkowo zarobić





fot. Twitter

Tesla oficjalnie poinformowała na swoim blogu, iż długo oczekiwana funkcja Full-Self-Driving będzie dostępna dla klientów firmy w postaci specjalnego planu subskrypcyjnego. Autopilot to zaawansowany system wspomagania kierownicy, jednak w ostatnich latach stał się on przedmiotem wielu kontrowersji. Jedną z nich był chociażby wypadek, w którym auto firmy Elona Muska zapaliło się po uderzeniu w drzewo.Ile trzeba będzie zapłacić w ciągu każdego miesiąca za możliwość skorzystania z Full Self Driving?To zależy.Autopilot to według amerykańskiego producenta zaawansowany system wspomagania kierownicy, który dba również o przyspieszanie oraz hamowanie samochodu - w zależności od sytuacji na drodze. Autopilot jest również w stanie ostrzegać o możliwości potencjalnej kolizji.Ile więc trzeba będzie za niego zapłacić? Pojazdy wyposażone w Basic Autopilot mogą subskrybować funkcjonalność w cenie 199 dolarów miesięcznie. Pojazdy wyposażone bazowo w funkcje Enhanced Autopilot mogą otrzymać tę samą subskrypcję w cenie 99 dolarów za miesiąc. W przeliczeniu na złotówki daje to mniej więcej około 775 oraz 384 złote miesięcznie. Drogo!Należy pamiętać, że nowa funkcja Autopilot mimo wszystko wymaga uważności od kierowcy oraz trzymania kierownicy w rękach. Tesla wie, że dla wielu osób to może być problem, tak więc w oficjalnym powiadomieniu związanym z premierą swojego nowego abonamentu jasno informuje, iż FSD nie powoduje wdrożenia pełnej autonomii samochodu. To dobry znak, że Tesla w końcu zaczęła ostrzegać kierowców przed ograniczeniami swojego oprogramowania oraz systemów znajdujących się na pokładzie samochodu.Elon Musk kilkakrotnie odnosił się w tej sprawie na przestrzeni ostatnich miesięcy.Wraz z kolejnymi latami Tesla niemalże na pewno będzie ulepszała swój tryb autonomicznej jazdy oraz wsparcia kierowcy. Finalnym celem jest stworzenie samochodu, który będzie w stanie jechać bez żadnego udziału człowieka.Źródło: Mashable / fot. Jannes Glas - Unsplash