Pobito rekord prędkości transferu danych. To zasługa Japończyków

Badacze z Narodowego Instytutu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (NICT) w Japonii ustanowili nowy rekord prędkości transmisji danych z pomocą światłowodu, i to o ponad 140 Tb/s. Co najlepsze, rekordową prędkość przesyłu danych udało się im utrzymać na dystansie wynoszącym. To nie lada osiągnięcie.Dotychczasowy rekord transferu danych za pośrednictwem światłowodu wynosił 178 Tb/s, a odpowiadali za niego uczeni z University College London. Badacze z Narodowego Instytutu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Japonii uzyskali zaś prędkość o wartości. Osiągnięcie jej wymagało nieco sprytu. Co jednak najlepsze, rozwiązania opracowane w tym celu są kompatybilne z istniejącą infrastrukturą. Oznacza to, że jej usprawnienie nie byłoby trudnym zadaniem.Prędkość 319 Tb/s uczeni z Japonii uzyskali, budując system transmisji, który w pełni wykorzystuje technologię WDM (ang. Wavelength Division Multiplexing) – rodzaj technologii zwielokrotniania sygnałów za pomocą światła laserowego – i łączy różne technologie wzmacniaczy. Sygnały reprezentujące dane są z użyciem laserów dzielone na 522 kanały, a następnie wysyłane do światłowodu.