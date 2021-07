Inteligentny pociąg ze szkła może wkrótce wyjechać na tory

Pałac na szynach.





Pociąg ze szkła za 350 milionów dolarów





fot. Thierry Gaugain

Francuski projektant Thierry Gaugain, który w przeszłości tworzył koncepcje super-jachtów zaprezentował kolejny pomysł jakiego jeszcze nie było. Konkretniej jest nim luksusowy pociąg wykonany niemalże w całości ze szkła. Konstrukcja G-Train miałaby wyróżniać się swoim wyglądem oraz możliwościami związanymi z oglądaniem trasy podczas ruchu.Gaugain opisuje swój pomysł jako swoisty “pałac na szynach”.Nowy pociąg zaprojektowany przez Gaugaina miałby mieć około 400 metrów długości i składałby się z 14 oddzielonych od siebie wagonów. Każdy z wagonów posiadałby inny wystrój, który pozwalałby na doświadczanie podróży w różny sposób. W pociągu mielibyśmy znaleźć także strefę mieszkalną, przestrzeń do rozrywki, a nawet specjalne pomieszczenia socjalne.Co ciekawe, G-Train byłby budowany od podstaw z “inteligentnego” szkła. Co to oznacza? A no to, iż samo szkło wykorzystane do budowy pociągu byłoby w stanie zmieniać swój wygląd z przeźroczystego na nieprzezroczysty. W trybie nieprzezroczystym, szkło na pociągu miałoby także działać jako swoistym ekran wyświetlając scenerię lub inne materiały multimedialne.Przyznacie, że to nieco szalony pomysł, prawda?Jeśli Gaugain znajdzie nabywcę oraz inwestora, który będzie chciał włożyć swoje pieniądze w pociąg G-Train, jego finalny koszt wyniesie około 350 milionów dolarów. Ukończenie konstrukcji miałoby w tym przypadku zająć około dwóch i pół roku. Sam pociąg będzie posiadał miejsce dla 18 osób i zostanie dostosowany do poruszania się po torach dostępnych w Stanach Zjednoczonych oraz na terenie Europy. Szklana konstrukcja będzie w stanie poruszać się z maksymalną prędkością na poziomie około 160 kilometrów na godzinę.Gaugain zwraca uwagę, iż to właśnie pociągi są niskoemisyjnym rozwiązaniem w zakresie transportu oraz będą stanowiły przyszłość podróży regionalnych oraz dłuższych wycieczek. Z tym akurat można się zgodzić.Wiadomo jednak, że jeśli powstanie, to G-Train będzie czymś podobnym do lotów w kosmos z Elonem Muskiem i Richardem Bransonem.Finansowo nieosiągalną ciekawostką dla większości społeczeństwa.Źródło: CNN / fot. Thierry Gaugain