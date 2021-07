Sonda NASA będzie kapsułą czasu pozostawioną dla przyszłych pokoleń

Co takiego się w niej znajdzie?

Później w tym roku NASA wyśle w przestrzeń kosmiczną sondę, która wybierze się w 12-letnią podróż, by odwiedzić asteroidy w pasie planetoid między orbitami Jowisza, a także kilka tak zwanych asteroid trojańskich. Jak się jednak okazuje, będzie też ona kapsułą czasu pozostawioną dla przyszłych pokoleń.Lucy, bo tak brzmi nazwa sondy, w zeszłym tygodniu została wyposażona w tablicę, na której umieszczono między innymi umieszczono wiadomości od laureatów Nagrody Nobla i muzyków, a także obraz konfiguracji, jaką Układ Słoneczny przyjmie 16 października 2021 roku. Właśnie tego dnia maszyna zostanie wystrzelona poza ziemską atmosferę.Podobnie jak sondy Pioneer i Voyager, Lucy przekaże zapisaną w niej wiadomość każdemu, kto być może w końcu przechwyci statek. Niemniej, podczas gdy poprzednie sondy zawierają wiadomości przeznaczone dla obcych, ponieważ zostały wystrzelone w kierunku przestrzeni międzygwiezdnej, Lucy zawiera wiadomość dla przyszłych ludzi, bowiem ma pozostać w Układzie Słonecznym.Co tak dokładnie zapisano na tablicy, którą umieszczono wewnątrz Lucy? Mowa na przykład o cytatach obrońcy praw obywatelskich Martina Luthera Kinga Jr., pisarzy i poetów takich jak Orhan Pamuk, Louise Glück, Amanda Gorman, Joy Harjo i Rita Dove, naukowców Alberta Einsteina i Carla Sagana oraz muzyków, w tym wszystkich Beatlesów oraz gitarzysty Queen i astronoma Briana Maya. To, jak tablica będzie wyglądać, można zobaczyć poniżej.

Sonda, która spojrzy w przeszłość Układu Słonecznego

Wygrawerowana tablica umieszczona przez NASA wewnątrz sondy Lucy. | Źródło: NASAMisja Lucy skupia się na wspomnianych asteroidach trojańskich. Asteroidy trojańskie to dwie grupy kosmicznych skał, które krążą wokół Słońca poza pierścieniem pasa asteroid, po orbitach bardzo podobnych do orbity Jowisza. Takich asteroid jest całe mnóstwo, ale Lucy (nazwana na cześć najsłynniejszej przedstawicielki hominidów Australopithecus afarensis – szkieletu odkrytego w 1974 roku) odwiedzi tylko siedem z nich.Asteroidy trojańskie są intrygujące, ponieważ uważa się, że powstały we Wczesnym Układzie Słonecznym. Mogą stanowić one zatem całe skarbnice cennych informacji. Tak jak szkielet australopiteka Lucy pomógł paleoantropologom w zrozumieniu ewolucji człowieka, tak NASA ma nadzieję, że sonda Lucy powie astronomom co nieco o ewolucji Układu Słonecznego.