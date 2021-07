DARPA chce opracować kamerę, która naśladuje ludzki mózg

Kolejny interesujący projekt amerykańskiej agencji.

Współczesne kamery i ich problemy

Inteligentne kamery na podczerwień

DARPA (ang. Defense Advanced Research Projects Agency), czyli amerykańska agencja rządowa zajmująca się rozwojem technologii wojskowej, która na przestrzeni lat pracowała nad całym mnóstwem ciekawych przedsięwzięć, zapowiedziała rozpoczęcie swojego kolejnego projektu. W ramach programu FENCE (ang. Fast Event-based Neuromorphic Camera and Electronics) pragnie ona opracować technologię, dzięki której kamery mają pracować znacznie wydajniej – poprzez naśladowanie tego, w jaki sposób działa… ludzki mózg.W ramach programu zadanie stworzenie systemu kamer na podczerwień, które będą przetwarzać mniej danych i robić to szybciej, a jednocześnie zużywać mniej energii, otrzymały trzy zespoły naukowców. Są to zespoły naukowców z trzech firm – Raytheon, BAE Systems oraz Northrop Grumman.Dzisiejsze kamery cyfrowe powoli stają się ofiarami własnego sukcesu. Chociaż mogą one wykonywać zdjęcia i rejestrować filmy w coraz wyższych rozdzielczościach, a także śledzić obiekty z ogromną precyzją, w związku z tym muszą przetwarzać ogromne ilości danych. To, niestety, jest czasochłonne i energochłonne.Jak wyjaśnia DARPA, opisana kwestia nie jest problemem, gdy kamera ma śledzić samolot na bezchmurnym niebie. Jeśli jednak tło obiektu staje się zatłoczone lub zaczyna się zmieniać, co w przypadku operacji wojskowych ma miejsce często, jest wręcz przeciwnie.DARPA pragnie, aby program FENCE doprowadził do powstania kamer, które będą znacznie bardziej inteligentne niż te dotychczasowe, dzięki wykorzystaniu obwodów neuromorficznych, naśladujących architekturę neurobiologiczną ludzkiego ośrodkowego układu nerwowego – mózgu. Dzięki nim kamery mają być w stanie między innymi pomijać nieistotne części obrazu, drastycznie zmniejszając ilość danych wymagających przetworzenia. Takie kamery, zamiast zajmować się całym kadrem, będą skupiać się tylko na tych pikselach, które uległy zmianie.