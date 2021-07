I to jest pomysł! Solarna autostrada rowerowa na autostradzie samochodowej

Interesująca koncepcja.



Podczas gdy w Polsce ścieżki rowerowe często przypominają raczej tory motocrossowe i są tworzone byle jak, w innych państwach powstają naprawdę ciekawe projekty. Do takich można zaliczyć rowerową "autostradę", łączącą Daejeon i Sejong w Korei Południowej. 32-kilometrowa ścieżka została pokryta na całej swojej długości dachem złożonym z panelów solarnych. Panele te nie tylko generują energię elektryczną, ale także chronią rowerzystów przed słońcem.



Dwupasmowa droga rowerowa w Korei Południowej

Rowerowa autostrada to w rzeczywistości dwukierunkowy pas ruchu dla rowerowów, który wytyczono pomiędzy południowokoreańskimi miastami. Biegnie dokładnie pośrodku zwykłej autostrady, z trzema pasami ruchu po obu stronach. Szum ulicy i niezbyt atrakcyjne widoki są neutralizowane przez boczne bariery, które chronią przy okazji przed podmuchami wiatru. Koreańczycy chcieli stworzyć trasę umożliwiającą jak najszybszy przejazd rowerem pomiędzy dwoma punktami, nie zaś ścieżkę stawiającą na walory wizualne.



Na ścieżkę można wjechać na kilku jej odcinkach przez podziemne tunele. Poniższy materiał wideo dobrze obrazuje miejsca, w których panele i ścieżka wydają się znikać. Są to właśnie rzeczone podziemne punkty dostępu.







Według América Economía panele dostarczają więcej niż wystarczającą ilość energii elektrycznej do zasilania systemu oświetlenia autostrady, a także punktów ładowania samochodów elektrycznych.



To nie jedyna solarna ścieżka rowerowa. Budowa SolaRoad w Holandii pochłonęła ok. 3,7 miliona dolarów. Podróżujący po niej rowerzyści jeździli de facto po panelach słonecznych, niszcząc przy tym kosztowną infrastrukturę. 72-metrową drogę rozmontowano 25 listopada 2020 roku.



Źródło: FastCompany