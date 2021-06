Robot z karabinem maszynowym zadba o granice Izraela

Pół-autonomiczna konstrukcja Jaguar.





Pół-autonomiczny robot z karabinem. To przyszłość?





fot. IDF

Izrael wdrożył operacyjnie nowego robota, który jest w stanie działać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W oficjalnym komunikacie prasowym możemy przeczytać, że konstrukcja Jaguar została zaprojektowana do pół-autonomicznego działania. To jednak nie wszystko. Nie trzeba dużo, aby pomylić ją z Terminatorem.Jaguar posiada bowiem na pokładzie karabiny maszynowe z amunicją 7,62 milimetra. Docelowo rozwiązanie to ma pomóc żołnierzom lepiej chronić granicę. Eksperci nie są jednak co do tego przekonani i proszą Izrael o ponowne przemyślenie działania swojego robota.Nowy robot wojskowy, który będzie działał w ramach izraelskiego wojska został wyposażony w nowoczesne technologie, które pozwolą mu lepiej oceniać sytuację i działać. Na pokładzie znajdziemy między innymi kamery o wysokiej rozdzielczości, nadajniki, mocne reflektory oraz system do sterowania zdalnego. Robot może sam nawigować do wyznaczonego obszaru, a także identyfikować cele oraz przesyłać informacje na ich temat do dowództwa.W przypadku potencjalnego oddania strzału, Jaguar ma wymagać działania od operatora. Oznacza to, że robot nie będzie podejmował decyzji o zabijaniu w sposób automatyczny. Oprogramowanie Jaguara pozwala mu jednak bez problemu dostosować i namierzyć cel, a także śledzić go podczas poruszania się. Robot Izraela będzie również w stanie samodzielnie się zniszczyć w sytuacji krytycznej, wymagającej podjęcia działania bezpieczeństwa.Eksperci zwracają uwagę, iż nieodpowiednie wykorzystanie pół-autonomicznej i autonomicznej broni może prowadzić w przyszłości do problemów. Obecnie kilka krajów rozwija technologie podobne do Jaguara - wśród nich są między innymi Stany Zjednoczone, które w najbliższych latach wykorzystają sztuczną inteligencję do rozprawiania się ze swoimi przeciwnikami.Bardzo możliwe, że w nadchodzących latach pojawią się specjalne zapisy oraz regulacje międzynarodowe, które będa ograniczały działanie autonomicznych sprzętów na polu bitwy. Sztuczna inteligencja jest jednak przyszłością wojska. Czy tego chcemy czy też nie.Źródło: IDF / fot. IDF