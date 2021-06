Lego pokazało swoje pierwsze klocki ze zrecyklingowanych butelek

Krok w dobrą stronę.

Eko Lego

Klocki Lego z butelek PET

Prototypowe klocki Lego wykonane z plastiku pochodzącego z butelek PET. | Źródło: Lego

Infografika opisująca proces produkcji klocków z butelek PET. | Źródło: Lego

Umówmy się, Lego nie jest zbyt ekologiczną firmą. W końcu, co roku produkuje ona tony plastikowych klocków. Na szczęście, od kilku lat Lego czyni pewne drobne kroki w celu dostarczania dzieciom (i dorosłym) zabawek nieco bardziej sprzyjających środowisku. Przedsiębiorstwo właśnie ujawniło swoje pierwszą prototypową wersję klasycznych klocków wykonanych z przetworzonego plastiku pochodzącego ze zrecyklingowanych butelek.Lego intensyfikuje swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju od 2015 roku. Najpierw firma zaczęła odchodzić od jednorazowych plastikowych opakowań swoich produktów, a potem zainwestowała w bardziej ekologiczne materiały na zabawki. Mowa na przykład o tworzywie o pochodzeniu roślinnym. Pierwszym zestawem, w którym to tworzywo zadebiutowało, był Lego Creator Expert Turbina Wiatrowa Vesta. W zestawie znalazły się wykonane z niego drzewka świerkowe.Wspomniane tworzywo o pochodzeniu roślinnym jest bioplastikiem wyprodukowanym z trzciny cukrowej pochodzącej ze zrównoważonych źródeł. O ile to świetnie nadaje się na takie elementy jak drzewka, klocki, które mają tworzyć elementy nośne przeróżnych konstrukcji, muszą być znacznie wytrzymalsze. Dlatego Lego postanowiło sięgnąć po plastik z butelek PET.W sumie, naukowcy pracujący dla firmy przetestowali ponad 250 odmian materiału, by w końcu znaleźli to, czego szukali. Opracowali oni nawet tak zwaną „technologię mieszania na żądanie”, by przekształcać plastik z butelek w klocki., powiedział wiceprezes ds. odpowiedzialności za środowisko w Lego Group, Tim Brooks.Lego twierdzi, że za sprawą opracowanego przez siebie procesu jest w wstanie przekształcić surowce z pojedynczej plastikowej butelki o pojemności 1 litra w dziesięć klocków 2x4. Rzecz jasna, zanim takie klocki trafią w ręce dzieci, i nie tylko, firma musi poddać je jeszcze licznym testom. Te testy mają potrwać co najmniej rok., informuje Brooks.Mam nadzieję, że na produkcji klocków z przetworzonego plastiku dążenia Lego do większej ekologiczności się nie skończą. Oby ostatecznie firma całkowicie z plastiku zrezygnowała.Źródło: Lego , fot. tyt. Lego