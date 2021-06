Chiny: wyślemy ludzi na Marsa i zbudujemy tam bazę

Ujawniono plany.





Chińczycy polecą na Marsa - w trzech etapach





fot. CSNA

Według raportu opublikowanego przez Global Times, Chińczycy zwiększają po raz kolejny swoje ambicje dotyczące misji kosmicznych. Firma z Państwa Środka zajmująca się produkcją rakiet ujawniła tak zwaną “mapę drogową” związaną z kolejnymi, załogowymi misjami Chin na Marsa.To jednak nie koniec. Oprócz załogowej misji, Chińczycy chcą także stworzyć na Marsie pełnoprawną, stałą bazę.Chińczycy nie są sami w swoich marzeniach. Zarówno NASA, jak i SpaceX również przygotowują się do tego, aby w przyszłości ludzie mogli postawić stopę na Czerwonej Planecie. W przypadku SpaceX ta misja jest swoistym głównym celem całego przedsiębiorstwa oraz prywatnym marzeniem Elona Muska.Chińczycy zamierzają umieścić pierwszych ludzi na Marsie maksymalnie do 2033 roku. Szef państwowej Chińskiej Akademii Technologii i Pojazdów Wang Xiaojun ogłosił tego typu plany podczas specjalnego przemówienia, które odbyło się na konferencji GLEX 2021. NIe zabrakło tam słów o misji Tianwen-1, budowie chińskiej stacji kosmicznej oraz lądowaniu łazika na Marsie.Korzystając z okazji Wang ogłosił dalszy, trzyetapowy plan Państwa Środka na to, jak sam kraj miałby umieścić ludzi na Marsie.Pierwszy etap będzie obejmował stworzenie robotów zaprojektowanych do pobierania próbek z Marsa pozostawionych przez łaziki. Drugi z etapów zakłada wysłanie ludzi na Czerwoną Planetę, którzy zbudują tam stałą bazę zapewniającą nieprzerwaną obecność. Po zakończeniu tego etapu, w ramach trzeciego z nich Chiny chcą stworzyć swoisty łańcuch logistyczny pozwalający na transportowanie towarów z Ziemi na Marsa.To wszystko miałoby przyspieszyć prace badawcze oraz budowanie realnej, stabilnej bazy na Marsie. Chiny rozważają także pojazdy wykorzystujące napęd jądrowy, które miałyby przyspieszyć podróżowanie pomiędzy naszą planetą a Czerwoną Planetą.Trzeba przyznać, że “na papierze” to wszystko wygląda naprawdę ciekawie. Chińczycy od dawna mają chrapkę na eksplorację kosmosu oraz swoisty wyścig z USA i Rosją.Pozostaje tylko obserwować, jak to wszystko będzie wyglądało w rzeczywistości.Źródło: Global Times / fot. SEArch+/Apis Cor / NASA