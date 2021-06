Coradia iLint - pociąg wodorowy "z polskimi korzeniami" zaprezentowany

Maszyna „z polskimi korzeniami”.

Kiedy wodorowe pociągi trafią na polskie tory?

22 czerwca na torze testowym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie, koło Wrocławia odbyła się polska premiera- pierwszego na świecie pasażerskiego pociągu wodorowego. Producent wskazuje, że pociąg jest w pełni bezemisyjny, a w trakcie użytkowania wytwarza jedynie parę wodną i wodę.Warto zauważyć, że Coradia iLint to pociąg, który ma „polskie korzenie”, ponieważ niewyposażone wagony iLinta są produkowane w Polsce: w zakładzie Alstom Konstal w Chorzowie. Według producenta, zastąpienie jednego pociągu spalinowego pociągiem Coradia iLint przyczynia się w ciągu roku do redukcji takiej ilości CO2, jaką rocznie emituje 400 samochodów.Na razie nie wiadomo. Przedstawiciele producenta podkreślają jednak, że jeśli w Polsce wybudowane zostaną stacje tankowania i zostanie ogłoszony przetarg na pociągi wodorowe, zakład Alstom Konstal będzie dysponował wszystkimi zasobami niezbędnymi do wyprodukowania takiego taboru.Pociągi wodorowe kursują już w Niemczech, a pierwsze seryjne pojazdy będą tam regularnie eksploatowane od 2022 r. Alstom będzie dostarczać te składy również do Włoch i Francji. Ponadto Coradia iLint przeszedł pomyślnie testy w Holandii i Austrii. W zeszłym roku pociąg wodorowy Coradia iLint przez trzy miesiące jeździł w regularnych przewozach pasażerskich dla kolei austriackich, zastępując tam pociągi spalinowe.Źródło informacji: PAP MediaRoom