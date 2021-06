Izrael testuje laserową broń przyszłości

Będzie gotowa do 2025 roku.





Izrael stawia na nowoczesne technologie obronne







Izrael coraz agresywniej stawia na swoje uzbrojenie. W ostatnich miesiącach znów zrobiło się głośno o Żelaznej Kopule - systemie obrony przeciwrakietowej, który strąca pociski lecące w kierunku wspomnianego państwa. Tym razem jednak Izrael chce pójść o krok dalej.Najnowszy raport wskazuje na podjęcie współpracy Ministerstwa Obrony kraju wraz z wykonawcą o nazwie Elbit Systems Ltd. Cel? Opracowanie w pełni sprawnej, działającej w powietrzu broni laserowej nowej generacji. Takiej, która będzie w stanie zestrzeliwać drony oraz inne pojazdy latające.Pierwszy prototyp powietrznego lasera miałby być gotowy w 2025 roku. Sam system nie został jeszcze w żaden sposób nazwany, jednak niemalże na pewno będzie on zintegrowany z opisywaną przeze mnie wyżej izraelską siecią obrony powietrznej. Nowa broń może zostać również włączona do systemów takich, jak David’s Sling oraz Arrow - odpowiedzialnych za odpieranie pocisków balistycznych.Wczesne testy lasera, który jest rozwijany przez Elbit Systems Ltd. są obiecujące. Technologia bez problemu zestrzeliła wiele dronów z odległości około 1 kilometra. Izrael zwraca uwagę, iż jest pierwszym krajem na świecie, który z powodzeniem przetestował tego typu rozwiązanie.Oprócz systemu laserowego nowej generacji, Elbit Systems Ltd. pracuje również nad technologią C-Music. Ta w swoim zamyśle ma służyć do swoistego “oślepiania” oraz “dezorientowania” nadlatujących pocisków. Dodając do tego działko laserowe, Izrael może wejść w posiadanie bardzo skutecznych systemów, które w dużej ilości przypadków będą po prostu nie do pokonania.Tel Aviv nie jest jedynym miejscem, które przygląda się szerokiemu zastosowaniu laserów w obronie. Siły Powietrzne USA również konstruują podobny system. W tym wypadku może on być nawet skuteczniejszy - dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia taktycznego. Amerykanie opracowują swój pomysł w ramach programu SHiELD.Na pierwsze prototypy obu państw przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać.Źródło: Reuters / fot. Umberto - Unsplash