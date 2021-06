To nie jest zwykła słomka. Oto wynalazek, który leczy... czkawkę

Wygląda na to, że faktycznie działa.

Słomka jako sposób na czkawkę

Skuteczność potwierdzona badaniami

W sieci możemy znaleźć wiele sposobów na czkawkę. Z reguły internetowi eksperci radzą, by spożyć łyżeczkę cukru, wypić szklankę wody małymi łyczkami czy też wstrzymać oddech. Problem w tym, że z reguły żaden z tych sposobów nie działa. Na szczęście w zdecydowanej większości przypadków czkawka mija samoczynnie w ciągu kilku minut. Pewien naukowiec z Uniwersytetu w Teksasie stworzył jednak wynalazek, który ma radzić sobie z nią natychmiastowo.HiccAway, bo tak brzmi nazwa wynalazku, to charakterystycznie zbudowana słomka. Jej autor, doktor Ali Seifi, który na Uniwersytecie w Teksasie jest dyrektorem oddziału intensywnej opieki neurologicznej, zaprojektował ją, by pomóc swoim pacjentom powracającym do zdrowia po urazach neurologicznych w radzeniu sobie ze czkawką. Tak się bowiem składa, że uporczywa czkawka bywa skutkiem uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.Aby skorzystać z HiccAway, wystarczy ustawić jej szerszą końcówkę w odpowiedniej konfiguracji – przeznaczonej dla dorosłego lub dla dziecka – a następnie umieścić ją w szklance wody, w której poziom wody nie sięga do połowy długości urządzenia. Następnie należy skorzystać z drugiej strony słomki, będącej ustnikiem - gwałtownie wciągnąć z jej pomocą wodę do jamy ustnej i natychmiast ją połknąć. Wystarczy powtórzyć ten proces dwa do trzech razy – w rezultacie czkawka powinna zniknąć.Jak twierdzi doktor Seifi, słomka wytwarza podczas picia wody wystarczające ciśnienie, by jednocześnie opuścić przeponę i aktywować w gardle nagłośnię – ruchomą, nieparzystą chrząstkę krtani, która ma kształt owalnego liścia i odpowiada za zamykanie wejścia do krtani (na przykład podczas połykania). W związku z tym dochodzi do stymulacji dwóch ważnych nerwów – przeponowego i błędnego, które są związane z powstawaniem czkawki – co pozwala mózgowi „zresetować się” i czkawkę zatrzymać.W niedawno opublikowanej pracy naukowej, opisującej badanie, w którym wzięło udział 203 pacjentów, poruszono kwestię efektywności słomki HiccAway. Spośród wszystkich uczestników aż 90% stwierdziło, iż wynalazek faktycznie robi to, do czego został stworzony. Jak widać, nie pomaga on absolutnie zawsze, ale i tak radzi sobie zaskakująco dobrze.Co ciekawe, słomka HiccAway już jest dostępna w sprzedaży, i to w wielu państwach świata. W Europie można kupić ją u sprzedawców w Niemczech, Danii, Belgii i Holandii. Ze strony producenta https://hiccaway.com/ można ją jednak zamówić do Polski. Sama słomka na stronie producenta kosztuje 14 dolarów. Za dostawę należy zaś zapłacić od 7 dolarów (za najtańszy wariant), do 48 dolarów.Źródło: Uniwersytet w Teksasie , fot. tyt. HiccAway