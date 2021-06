Polski projekt kolei bazującej na lewitacji magnetycznej będzie rozwijany we Włoszech

To wielki sukces polskiej firmy.

"W ramach rocznej umowy o współpracy (MoU) firmy dokonają analizy włoskiej sieci kolejowej pod kątem technicznej i ekonomicznej wykonalności wdrożenia magrail na wybranych trasach, a także akceleracji technologii w celu ułatwienia jej integracji z konwencjonalnym systemem kolejowym."

Testy w podkarpackim i w Bolonii

Dodatkowym czynnikiem pozwalającym wierzyć w pomyślną realizację projektu jest fakt, że Nevomo może pochwalić się olbrzymim wsparciem ze strony inwestorów. Dotychczas, kwota finansowania zewnętrznego przekroczyła 7,9 miliona euro, na co między innymi składają się fundusze pozyskane w dwóch udanych kampaniach crowdfundingowych.



Podczas gdy cały świat skupiony jest na śledzeniu postępów prac nad koleją przyszłości Elona Muska , czyli projektem Hyperloop, konkurencyjne rozwiązanie z naszego kraju osiąga kolejny kamień milowy. Udowadnia tym samym, że jest dużo bliższe realizacji, niż utopijna wizja zza oceanu.Chodzi oczywiście o polską spółkę Nevomo, wcześniej znaną jako Hyper Poland. Pracuje ona nad nowym rodzajem transportu kolejowego opartego o lewitację magnetyczną (magrail) i, jak właśnie ogłoszono, nawiązała współpracę z włoskim zarządcą infrastruktury kolejowej - Rete Ferroviaria Italiana (RFI).- możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie prasowym.Docelowo, efektem współpracy Nevomo z włoską koleją ma być pozyskanie środków unijnych na budowę odcinka testowego w Bolonii. Ma to być przedostatni krok do etapu certyfikacji technologii, a następnie wprowadzenia jej do użytku.Zanim to się jednak stanie, magrail zostanie wypróbowany w Polsce, a dokładniej w podkarpackiej Nowej Sarzynie. Budowa stacji testowej ruszy tam już tego lata i ma zostać ukończona w przyszłym roku. Odcinek ma mieć długość 750 metrów i odzwierciedlać technologię w skali 1:1.Według założeń twórców, magrail ma przyspieszyć podróże koleją o 75 procent., a na specjalnie przystosowanych odcinkach, składy mają osiągać prędkość do 550 km/h.Polska kolej magnetyczna może wejść do użytku znacznie szybciej niż konkurencyjne rozwiązania, w tym Hyperloop. Wszystko dzięki charakterystyce technologii, która nie wymaga tworzenia osobnej infrastruktury, a ma wykorzystywać obecną. Magrail może używać tych samych torów co konwencjonalne pociągi, pod warunkiem, że zostanie w nich zamontowana specjalna instalacja. Jest to znacznie prostsze i tańsze niż budowanie tuneli czy zupełnie nowych tras.