Chińczycy budują własną stację kosmiczną. Jej pierwsza załoga już na pokładzie

Astronauci pomyślnie zadokowali w module Tianhe.

Chińska stacja kosmiczna

3 miesiące w kosmosie

Jedna z niewielu takich kostrukcji

Chińczycy mają względem kosmosu ambitne plany. Niedawno dostarczyli na Marsa swój własny łazik, a w przyszłości zamierzają zrealizować kolejne misje, których celem będzie Księżyc – zarówno bezzałogowe, jak i załogowe. Teraz Państwo Środka skupia się jednak na budowie własnej, niezależnej stacji kosmicznej - Tiangong. Jej pierwszy moduł już znajduje się na orbicie i właśnie zmierzają do niego pierwsi astronauci.Stacja Tiangong będzie w sumie trzecią stacją kosmiczną, które Chiny zbudują.została wystrzelona w przestrzeń kosmiczną w 2011 roku, a operacje prowadzono na niej do roku 2016 roku, zaś stacja Tiangong-2 trafiła na orbitę w roku 2016 i w roku 2019 nastąpiła jej deorbitacja.Tiangong, tak jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, będzie stacją modułową. Ma ona jednak dysponować mniejszą powierzchnią – przeznaczoną dla trzech, a nie sześciu astronautów. Tianhe – główny moduł stacji, o masie wynoszącej aż 22,5 tony, został wystrzelony nad Ziemię w kwietniu bieżącego roku. Zawiera on systemy podtrzymujące życie, a także kwatery mieszkalne dla astronautów. Jego rozmiar można porównać do rozmiaru autobusu.W czwartek, 17 czerwca, Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna pomyślnie wystrzeliła w kosmos, na szczycie rakiety Długi Marsz-2F, pojazd Shenzhou-12 z trzema astronautami na pokładzie. To pierwsza od pięciu lat załogowa misja, której ta się podjęła. Start odbył się z położonego na Pustyni Gobi Centrum Startowego Satelitów Jiuquan, o godzinie 9:22 czasu lokalnego.Kapsułazadokowała już do głównego modułu nowej chińskiej stacji kosmicznej. Wspomniani trzej astronauci – Nie Haisheng, Liu Boming oraz Tang Hongbo przez najbliższe trzy miesiące będą mieszkać na jego pokładzie. W tym czasie będą oni przeprowadzać jego testy, weryfikując, jak w praktyce mają się jego systemy podtrzymywania życia, robotyczne ramię i nie tylko.Nigdy wcześniej chińscy astronauci nie przebywali w przestrzeni kosmicznej tak długo. Dotychczasowy rekord w ich wykonaniu wynosi 33 dni, a odpowiadają za niego załoganci misji Shenzhou-11 z 2016 roku. Kolejna załoga która trafi na pokład modułu Tianhe, a zastąpi obecną, ma pozostać na jego pokładzie na jeszcze dłużej, bo aż sześć miesięcy.Budowa stacji kosmicznej Tiangong ma zostać przez Chiny ukończona w 2022 roku. Do tej pory do głównego modułu Tianhe powinny dołączyć mniejsze moduły zaprojektowane z myślą o prowadzeniu naukowych eksperymentów.