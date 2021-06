Teleskop Hubble'a wyłączony. Konstrukcja walczy o przetrwanie

Co się dzieje?





Teleskop Hubble’a – komputer pokładowy zaczyna się buntować





fot. NASA/Smithsonian Institution/Lockheed Corporation

Kosmiczny Teleskop Hubble’a w ostatnich latach nie ma się najlepiej. NASA doświadcza kolejnej usterki oraz problematycznej sytuacji, która związana jest ze starzejącym się sprzętem. Hubble od paru dni pozostaje w stanie bezczynności – rozwiązaniu, które pozwala inżynierom na Ziemi lepiej zrozumieć naturę problemu oraz zapobiec dalszej jej eskalacji.Wiadomo już mniej więcej co się stało, ale w tle wciąż krąży pytanie – czy Hubble i z tej sytuacji wyjdzie bez szwanku pomimo swojego wieku?Teleskop Hubble’a działa w przestrzeni kosmicznej od 1990 roku. To już ponad 30 lat. Nic więc dziwnego, że poszczególne komponenty zaczynają się zużywać lub stają się problematyczne. Wysłaliśmy z Ziemi technologię o dekady starszą niż obecnie dostępne rozwiązania, to oczywiste.NASA w swoim centrum Goddard Space Flight Center próbuje rozwiązać kłopot, a inżynierowie głowią się czy cała sytuacja zakończy się pomyślnie. Wygląda na to, że w przypadku Hubble’a problematyczna okazała się karta pamięci na pokładzie teleskopu, która powoduje wyłączanie się komputera. Zespół inżynierów Amerykańskiej Agencji Kosmicznej próbuje przełączyć komputer na operowanie na drugiej, zapasowej karcie pamięci.Jeśli to się uda, Hubble zostanie poddany testom diagnostycznym i zapewne powróci do swojej standardowej pracy. Niestety podczas pierwszej z prób komputer pokładowy teleskopu ponownie się wyłączył. To nie jest zbyt dobra wiadomość.Na ten moment wszystkie instrumenty na pokładzie Teleskopu Hubble’a pozostają niedziałające, w specjalnym trybie bezczynności. Komputer teleskopu, który sprawia obecnie problemy został zainstalowany podczas ostatniej misji serwisowej, która miała miejsce w 2009 roku. Nie wiadomo więc czy Hubble doczeka momentu wystrzelenia opóźnionego po raz kolejny Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba czy też odmówi posłuszeństwa wcześniej i zostawi nam wszystkie ze swoich prac na bardzo wartościową pamiątkę.Sytuacja pozostaje rozwojowa.Źródło: NASA / fot. NASA.gov