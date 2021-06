“Finlandia i Japonia łączą siły w rozbudowie sieci 6G

Egzotyczna współpraca ma przyspieszyć badania.

6G ruszy za mniej niż 10 lat

Podczas gdy na poziomie konsumenckim szał na 5G dopiero się rozkręca, giganci telekomunikacyjni już intensywnie pracują nad kolejną generacją sieci, gromadzą fundusze i łączą się w zespoły badawcze. Całkiem niedawno głośno było o nawiązaniu współpracy między USA, a Japonią , teraz do drużyny przyłączyła się Finlandia, a dokładniej fińska Nokia. Stała się członkiem Beyond 5G Promotion Consortium, tym samym otwierając się na współpracę z takimi podmiotami jak Nippon Telegraph & Telephone, NTT Docomo, KDDI, SoftBank Corp czy Rakuten Mobile.Kooperacja z Nokią może oznaczać, że konsorcjum opracuje wspólny standard dla wszystkich kontynentów, a wymiana doświadczeń i personelu może znacznie przyspieszyć rozwój projektu. Warto wspomnieć, że Nokia to europejski lider, jeśli chodzi o 6G. Finowie dowodzą programem Hexa-X - unijną inicjatywą 6G finansowaną przez Komisję Europejską.Według pierwszych zapowiedzi, standard 6G ma oferować nawet 100 razy szybsze połączenie niż 5G, a także większe wykorzystanie sieci radiowej i pokrycie większego terytorium niż obecnie wprowadzane rozwiązanie.W wyścigu do 6G biorą udział już prawie wszystkie największe państwa i korporacje technologiczne. Jeśli chodzi o te najbardziej znane, warto wymienić chociażby Apple, Google, LG i HP które tworzą sojusz The Next G Alliance.Na poziomie państwowym, o miano lidera walczą oczywiście Chiny, które mają już 35 procent wszystkich patentów dotyczących 6G. Po drugiej stronie mamy Stany Zjednoczone, będące w sojuszu z wyżej wymienioną Japonią i dysponujące olbrzymim budżetem (4,5 mld dolarów).Kiedy możemy oczekiwać wdrożenia 6G? Prognozy wszystkich stron są zgodne - ma to wydarzyć się przed rokiem 2030, w optymistycznych wizjach mówi się nawet o 2028.Źródło: gizmochina.com fossbytes.com / fot. tyt. Unsplash