Otwarto pierwszy Żappka Store. Nie ma w nim kas, ani obsługi

Sklep przyszłości.

Jak zrobić zakupy w Żappka Store?

"Żappka Store to połączenie światów offline oraz online, budujące nowe doświadczenie zakupowe dla klientów, którzy nawet w kilka sekund mogą zrobić szybkie zakupy, wybierając produkt i po prostu wyjść bez konieczności dokonywania płatności na miejscu. Nie muszą zastanawiać się nad tym czy mają gotówkę lub kartę płatniczą, czy będą stać w kolejce, albo gdzie zrobią zakupy, bo jest 5 rano. To nowa wartość na rynku i uzupełnienie naszej dotychczasowej oferty"

Gdzie powstaną kolejne Żappka Store?

Bez kas. Bez kolejek. Bez gotówki. 14 czerwca otworzono pierwszy Żappka Store na Międzynarodowych Targach Poznańskich. W innowacyjnej placówce należącej do sieci Żabka nie ma ani kas, ani obsługi, a punkt czynny jest 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Sklep wykorzystuje technologię sztucznej inteligencji opracowanej przy współpracy Żabki Future z amerykańską firmą technologiczną AiFi.To bardzo proste - wystarczy zainstalować apkę Żappka i aktywować usługę Żappka Pay . Przed wejściem do Żappka Store aplikacja wygeneruje jednorazowy, przypisany do danego punktu kod QR, który należy zeskanować na czytniku przy drzwiach. Po zeskanowaniu kodu, drzwi otworzą się automatycznie. W sklepie wystarczy wziąć z półki wybrane produkty i wyjść. System kamer rozpozna zdjęte z półek produkty, naliczy odpowiednią kwotę, po czym sfinalizuje płatność za pomocą podpiętej do Żappka Pay karty płatniczej.W czasie ograniczeń pandemicznych w Żappka Store będzie mogła przebywać jedna osoba. W bezobsługowym Żappka Store początkowo znajdzie się w sumie ponad 300 różnych produktów, wśród nich słodycze, dania gotowe, przekąski słone i słodkie oraz napoje, a także gorąca, świeżo mielona kawa z ekspresu.– mówi Tomasz Blicharski, dyrektor zarządzający Żabka Future.Kolejne placówki, podobnie jak ta właśnie otwarta, mają wykorzystywać zaawansowane modele przetwarzania obrazu przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji do obsługi klienta oraz inteligentne rozwiązania do zarządzania zasilaniem, bezpieczeństwem i dostępnością sklepu. Według zapewnień Żabki, system nie identyfikuje klientów, nie zapamiętuje również obrazu, co gwarantuje pełne zachowanie prywatności i bezpieczeństwo.W planach jest uruchomienie kolejnych Żappka Store w największych miastach w Polsce – drugi bezobsługowy punkt powstanie w Warszawie.Źródło: Żabka