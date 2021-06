JAXA i Honda budują system, który pozwoli nam żyć poza Ziemią

Spojrzenie w przyszłość.





JAXA i Honda patrzą daleko w przyszłość





fot. Jaxa / Honda

Japońska Agencja Kosmiczna oraz Honda ogłosiły podpisanie umowy o współpracę. JAXA wraz z Hondą zajmą się tworzeniem projektu, który w przyszłości ma pomóc nam kolonizować inne planety oraz Księżyc. Technologie Japończyków mają pozwolić na dostarczanie astronautom i potencjalnym mieszkańcom tlenu, wodoru oraz energii elektrycznej. Sam pomysł zostanie zaprojektowany tak, aby mógł działać przez dłuższy czas, bez większych przeszkód.JAXA widzi w opisywanym pomyśle potencjalne zwiększenie zdolności ludzi do eksploracji kosmosu. Japończycy chcą również, aby ich systemy zmniejszyły zależność astronautów od transportu materiałów z Ziemi.Zespół Japońskiej Agencji Kosmicznej i Hondy opracowuje system, który łączy technologię elektrolizy wody wraz z ogniwami paliwowymi. System elektrolizy wody o wysokiej różnicy ciśnień będzie odpowiedzialny za elektrolizowanie wody przy użyciu energii słonecznej – finalnym produktem tej operacji ma być nic innego, jak czysty tlen. System ogniw paliwowych miałby być z kolei odpowiedzialny za wytwarzanie wody i energii elektrycznej z połączenia tlenu oraz wodoru.Japończycy twierdzą, że to właśnie tlen, wodór i elektryczność są niezbędne do komfortowego życia oraz pracy człowieka w kosmosie. Realizacja cyrkulacyjnego systemu energii odnawialnej miałaby posłużyć do wydłużenia misji kosmicznych, a finalnie pomóc w kolonizacji nowych obszarów poza Ziemią.Do gry w nadchodzących latach włączy się również NASA. To właśnie projekt Gateway tworzony przez Amerykanów ma być swoistym poletkiem testowym dla nowego pomysłu od JAXA i Hondy. Gateway to swoista brama księżycowa, która będzie znajdowała się pomiędzy Ziemią, a naszym naturalnym satelitą. Nie będzie więc lepszego miejsca do tego, aby sprawdzić czy system cyrkulacyjnej energii odnawialnej sprawdza się w praktyce oraz rzeczywistych warunkach.Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko śledzić i obserwować ten projekt.Misja kolonizacji innych planet właśnie się rozpoczęła.Źródło: JAXA / fot. Guillermo Ferla - Unsplash