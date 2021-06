Autonomiczny samolot zatankował myśliwiec F/A-18 Super Hornet. To przełom

Boeing świętuje sukces.





MQ-25 Stingray pokazał na co go stać





Po raz pierwszy w historii autonomiczny, bezzałogowy aparat latający MQ-25 był w stanie uzupełnić paliwo myśliwca F/A-18 Super Hornet. Cały lot podłożył swoisty fundament pod integrację myśliwców z autonomicznymi dronami oraz statkami bezzałogowymi nowej generacji. Boeing twierdzi, iż udane tankowanie w locie znacząco zwiększy zasięg samych myśliwców oraz ich możliwości operacyjne.Wojsko nie będzie musiało bowiem angażować dodatkowych pilotów oraz zasobów do podtrzymania myśliwców w powietrzu podczas dłuższych misji.F/A-18 Super Hornet podczas lotu zbliżył się do jednostki testowej MQ-25 i uzupełnił z powodzeniem paliwo. Autonomiczny aparat latający z powodzeniem ocenił formację, prędkość lotu i manewr, który musiał wykonać, by podłączyć się do myśliwca. MQ-25 T1 z powodzeniem opróżnił swoje zbiorniki z paliwem na rzecz amerykańskiego myśliwca. Następnym testem, który czeka wspomniany aparat bezzałogowy jest działanie operacyjne z poziomu lotniskowca, w zupełnie innych warunkach.Udany test konstrukcji Boeinga jest wynikiem poprzednich 25 lotów testowych podczas których amerykański gigant lotniczy sprawdzał zachowanie i konkretne parametry MQ-25. Głównym celem Boeinga było sprawdzenie czy jego sprzęt nie będzie zagrażał pilotowi oraz myśliwcowi podczas manewrowania w bardzo bliskich odległościach.Następny test będzie już znacznie trudniejszy. MQ-25 Stingray będzie musiał zarówno wystartować, jak i wylądować na lotniskowcu US Navy. Udany manewr tankowania jest jednak przełomem w kontekście rozwoju bezzałogowych statków powietrznych. Boeing ma dostarczyć amerykańskiemu wojsku siedem modelu aparatu MQ-25 – za wszystkie z nich Siły Powietrzne USA zapłacą około miliarda dolarów.Pierwszy bezzałogowy aparat latający ma być gotowy do użycia oraz wdrożenia już w 2024 roku.W późniejszym okresie Boeing będzie sukcesywnie dostarczał kolejne jednostki do amerykańskiego wojska.Źródło: Boeing / fot. Boeing