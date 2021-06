Huawei na poważnie bierze się za motoryzację. Autonomiczne auta przed 2025 r.

Chiński gigant ma ambitne plany.

Auta marki Huawei już w przyszłym roku?

Flirt Huaweia z rynkiem motoryzacyjnym da się zauważyć już od co najmniej kilku miesięcy. Firma wyraźnie bardziej zaczęła interesować się branżą po wprowadzeniu amerykańskich sankcji, a teraz doczekaliśmy się naprawdę poważnych deklaracji ze strony jej przedstawicieli. Według Wang Jun, jednego z głównych dyrektorów Huawei, korporacja postawiła sobie za cel stworzenie samochodu nie wymagającego kierowcy przed rokiem 2025. Mowa tu o całkowicie autonomicznym, elektrycznym pojeździe.Plan te wydaje się realny, biorąc pod uwagę fakt, że dwa miesiące temu ogłoszono nawiązanie współpracy Huaweia z trzema firmami motoryzacyjnymi: BAIC Group, Chongqing Changan Automobile Co. i Guangzhou Automobile Group Co. Co więcej, popularny producent smartfonów ma zainwestować aż miliard dolarów w rozwój nowych technologii do samochodów elektrycznych.W kwietniu głośno było o modelu Seres SF5, który został przez media okrzyknięty “samochodem Huaweia”, jednak w rzeczywistości technologiczny gigant dodał do projektu tylko kilka swoich elementów. Mowa tu przede wszystkim o systemie multimedialnym i napędzie Huawei DriveONE Three-in-One Electric Drive. Reszta została zaprojektowana i zbudowana przez amerykańsko-chińskiego Seresa, który ma swoim zespole między innymi współzałożyciela Tesli, Martina Eberharda.Agresywna ekspansja Huaweia na rynku motoryzacyjnym stała się źródłem wielu plotek i spekulacji na temat możliwego terminu premiery pierwszych samochodów brandowanych jego logiem. Niektóre źródła podają, że wyjadą one na chińskie ulice już w przyszłym roku.Źródło: Reuters , fot. tyt: seresbil.no / mat. własny