Starlink dostarczy internet do samolotów? Firma rozmawia z przewoźnikami

To byłoby coś.





Starlink: rozmawiamy z liniami lotniczymi w sprawie internetu w samolotach





fot. Forest Katsch

Firma Starlink ujawniła nieco niespodziewanie, iż prowadzi obecnie rozmowy z kilkoma liniami lotniczymi. Te miałyby być związane z możliwością skonstruowania połączenia internetowego nowej generacji, które trafiłoby bezpośrednio do samolotów. Dzięki temu (i przy pomocy Starlink) pasażerowie mogliby uzyskać bezproblemowy dostęp do Wi-Fi podczas lotu.Opisywana informacja została ujawniona przez jednego z wiceprezesów SpaceX ds. Starlink – Jonathana Hofellera.Starlink ma obecnie opracowywać swój własny „produkt lotniczy”. Co kryje się pod tym pojęciem? Tego do końca nie wiadomo, jednak zapewne chodzi o zoptymalizowane rozwiązanie pozwalające samolotom połączyć się z konkretnymi satelitami na ziemskiej orbicie. SpaceX miało do tej pory także przetestować swój pomysł w samolotach, a sama technologia ma działać sprawnie.Warto pamiętać, że jeśli faktycznie Starlink miałby trafić do samolotów, to czeka go jeszcze proces certyfikacyjny oraz instalacja u wybranych przewoźników. To wszystko może potrwać nawet kilka lat – zakładając optymistyczny scenariusz oraz realne zainteresowanie operatorów.Oprócz chęci umieszczenia internetu Starlink w samolotach, komentarze Hofellera wskazują również na przyszłość projektu i jego rozbudowę. SpaceX ewidentnie chce zarobić krocie na Starlink i umieścić nadajniki odbierające internet wszędzie tam, gdzie się tylko da – od samolotów, przez statki powietrzne aż po kampery i ciężarówki.Obecnie jednak SpaceX będzie musiało przyjrzeć się konstrukcji swoich odbiorników. Wszystkie z nich są zbyt duże, aby mogły trafić do samochodów, a niektóre osoby korzystające z internetu od Starlink zgłaszały w komentarzach na Reddicie, że sprawa połączenia z siecią wcale nie wygląda tak kolorowo, jak to słychać z każdej strony.Na ten moment w branży lotniczej królują takie firmy, jak Intelsar oraz ViaSat – to dwaj dostawcy usług internetowych o mocnej, ugruntowanej pozycji. SpaceX będzie miało więc ciężki orzech do zgryzienia, już od samego początku.Źródło: TheVerge / fot. Joel & Jasmin Førestbird - Unsplash