UWB - co to za technologia i dlaczego staje się popularna?

Wyjaśniamy.





UWB – co to jest?





fot. Mick Haupt - Unsplash

Jakie są zalety UWB?





fot. Anh Nhat - Unsplash

UWB to przyszłość





UWB, czyli skrót od Ultra Wide Band, to rozwiązanie, które jest coraz częściej wykorzystywanie nie tylko w smartfonach, ale również w rosnącej liczbie różnych akcesoriów. Po raz pierwszy termin UWB pojawił się już dwa lata temu, jednak dopiero w tym roku możemy zauważyć prawdziwy boom na wykorzystanie tej technologii.Co to dokładnie jest UWB i jak to działa? A przede wszystkim, jak my wszyscy możemy z tego skorzystać? Zobaczcie sami.UWB (Ultra Wide Band), to nic innego, jak szerokopasmowy protokół komunikacji bezprzewodowej, który jest ograniczony do działania na krótkim zasięgu. Technologia korzysta z wysokich częstotliwości, które są w stanie przesyłać dane na temat lokalizacji oraz kierunku.Czym to wszystko różni się od interfejsu Bluetooth lub GPS? Głównie tym, iż UWB jest znacznie bardziej precyzyjne. Kiedy weźmiemy dwa akcesoria korzystające z modułu wspierającego UWB – będą one w stanie zlokalizować się z niesamowitą dokładnością. Wielokrotnie lepszą niż ma to miejsce w przypadku Bluetooth czy GPS.Z UWB zaczyna korzystać coraz większa liczba producentów – Apple, Samsung czy Xiaomi. Ultra Wide Band jest także wykorzystywane przez producentów akcesoriów.Kompatybilne ze sobą sprzęty wykorzystujące technologię UWB mogą całkowicie zmienić nasze wykorzystanie technologii. Dla przykładu, czip z UWB będzie w stanie „zauważyć”, że zbliżamy się do drzwi naszego mieszkania i tym samym automatycznie otworzy drzwi od garażu. UWB może być także wykorzystane w obroży naszego zwierzaka – pomagając nam go lokalizować, kiedy zwierzę zniknie nam z oczu.UWB jest w stanie lokalizować niemalże wszystko z dokładnością do 10 centymetrów przy zachowaniu zasięgu na poziomie 200 metrów. Niektóre czipy wybranych producentów są w stanie zmniejszyć ten dystans do zaledwie 2 centymetrów. Dla porównania – Wi-Fi i Bluetooth pozwalają na mierzenie lokalizacji z dokładnością do 1 metra.To ogromna różnica.UWB zużywa bardzo mało energii – to kluczowe w kontekście akcesoriów oraz urządzeń mobilnych. Sensor z technologią UWB wysyłający impuls lokalizacyjny co około sekundę będzie w stanie działać na jednej baterii przez 7 lat (!).UWB wykorzystuje techniki takie, jak ToF, TWR czy AoA do określenia odległości do innego urządzenia. Technologia ta pozwala także na mierzenie kąta, z którego dochodzi sygnał. Połączenie możliwości odczytania kąta oraz odległości zapewniają niesamowitą precyzję lokalizacyjną.Ostatnią, najważniejszą przewagę UWB nad Bluetooth, Wi-Fi i GPS jest jego szybkość. Wykrywanie lokalizacji w przypadku Ultra Wide Band zajmuje około dwóch sekund.Obecnie z wbudowanego czipu UWB korzysta iPhone od modelu 11. UWB znajdziemy także w urządzeniach Samsunga czy Xiaomi, a najwięksi producenci samochodów również planują dodać tego typu sensory do swoich pojazdów.W najbliższych latach UWB będzie niemalże wszędzie – zwiększając nasze możliwości z wykorzystania tej technologii. Od drukarek aż po płatności zbliżeniowe i usługi.fot. tyt. Apple