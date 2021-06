Lublin i Wilno połączone portalami w środku miast. Można niemal dotknąć drugiej strony

Portal pomiędzy Wilnem i Lublinem ma zbliżyć do siebie zwykłych ludzi

Monumentalny wideokomunikator artystyczny w służbie sztuki

Portal po stronie Litewskiej (na otwierającej grafice widok instalacji z Polski) / Foto: Portal

Imponujący projekt, który jest dziełem wielu instytucji z Litwy, Polski, a wkrótce także dwóch kolejnych europejskich krajów. Mieszkańcy z Wilna i Lublina po prostu przechodzący akurat ulicą mogą podejść do kołowej instalacji, w której zobaczą w czasie rzeczywistym przekaz z drugiej strony skalowany jeden do jednego - jak swoiste okno w czasoprzestrzeni.Gdyby jeszcze dało się przejść na drugą stronę… Ale na razie, to tylko perspektywa w filmach czy grach i książkach sci-fi, a nie realnym świecie. Urzędy miast Wilna i Lublina wraz z Fundacją Benediktas Gylys (główny pomysłodawca całej akcji), Ośrodkiem Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" i Politechniką Wileńską stworzyli pierwszy aktywny węzeł inicjatywy Portal.Jak można przeczytać na stronie projektu - "Po raz pierwszy w historii kraje i ich mieszkańcy mają okazję połączenia się ze sobą w czasie rzeczywistym. Inicjatywa non-profit - Portal - to pomost prowadzący nas - mnie, Ciebie i innych - do zjednoczenia. Portal skłania nas do spotkania i powitania "ich" - kogoś, kogo zwykle wykluczamy. Pozwala także poznać ludzi oraz kultury, z którymi nie mieliśmy wcześniej styczności. Portal wkrótce zacznie się rozprzestrzeniać, prowadząc do tego, aby w następnej dekadzie nasza planeta nie była już podzielona."Od strony technicznej, to po prostu dwa ekrany z kamerami spięte ze sobą połączeniem internetowym i przesyłające sygnał w dwie strony w czasie rzeczywistym. Swoiste ogromne koliste panele w betonowych obudowach i na podstawach wykonanych z tego samego materiału (dodatkowo zaopatrzonych w świecące wąskie pasy dookoła), to nietypowe, ale po prostu wielkie instalacje do podobnych celów, jak wszechobecne w obecnym czasie pandemii wideokomunikatory. Jeden z nich mieści się na Placu Litewskim w Lublinie, a drugi aż 500 kilometrów dalej w Wilnie.Stolica Litwy wkrótce będzie połączona też z Londynem i Rejkiawikiem. Jeśli chcecie zobaczyć efekty projektu na własne oczy w Lublinie, to niestety inicjatywa nie jest długoterminowa. Macie czas tylko do sierpnia tego roku. Ale do tej pory portale są cały czas aktywne przez całą dobę.Źródło i foto: Portal / UM Lublin