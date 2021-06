Elektroniczna opaska dla niezaszczepionych. Turyści mają wybór

Coś dla niezaszczepionych.

Kwarantanna albo elektroniczna bransoleta monitorująca

Od kilku dni Unijny Certyfikat COVID (UCC) da się już pobrać z poziomu Internetowego Konta Pacjenta, a od 25 czerwca będzie to możliwe również z poziomu aplikacji mObywatel . Różne państwa stosują różne podejście do tematu turystyki w dobie pandemii, a paszport COVID-owy ma być jednym z ułatwień działających w obrębie państw Unii Europejskiej. Na bardzo nietypową taktykę zdecydowały się w tej kwestii władze Cypru Północnego (Turecka Republika Cypru Północnego), który dał nieszczepionym podróżującym osobliwy wybór.Od 7 czerwca turyści wybierający się na wakacje na Cyprze Północnym o długości do pięciu dni, nie będą musieli odbywać kwarantanny, o ile zgodzą się nie opuszczać hotelu i nosić specjalistyczną bransoletę, mającą na celu monitorowanie ich lokalizacji. Uprzednio, jeszcze przed wyjazdem, należało będzie na swój smartfon pobrać specjalną aplikację, stworzoną na zlecenie tamtejszego Ministerstwa Zdrowia. Premier Ersan Saner zakomunikował, że możliwość skorzystania z dozoru elektronicznego (chyba możemy nazywać sprawy po imieniu) dotyczy tylko wybranych hoteli.Alternatywą dla opaski jest okazanie zaświadczenia o szczepieniu na COVID-19 lub poddanie się 10-dniowej kwarantannie i wykonanie dwóch testów PCR.Elektroniczna bransoletka monitorująca z Cypru Północnego przypomina wielu osobom coś na wzór policyjnej opaski dozoru elektronicznego. O ile zaszczepieni ze stosownym certyfikatem nie muszą się przejmować takimi - trzeba przyznać dość dziwacznymi - pomysłami, to dla niezaszczepionych oferta nie brzmi chyba przesadnie atrakcyjnie.